Reforma veracruzana; avanza respaldo a la Ley Monse

El feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán por su pareja sentimental Marlon “N” y el encarcelamiento de los padres del presunto agresor llevaron a la colectiva Brujas del Mar a presentar una propuesta legislativa para castigar a los “encubridores de feminicidas”.

La joven, de 20 años, fue brutalmente golpeada por su novio en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el 17 de abril de 2021. Resultó con traumatismo craneoencefálico, estuvo seis días en coma y fue desconectada el 23 de abril del mismo año tras su muerte cerebral.

El presunto feminicida huyó con ayuda de sus padres y estuvo prófugo un año y dos meses, lo que revivió la inconformidad en la población. La manera en cómo sucedió el crimen y la red de complicidades para que el agresor escapara motivó a diputadas locales a plantear una modificación al Código Penal de Veracruz.

Se busca que el escape de un delincuente quede imposibilitado, pues sus familiares y amigos podrían brindarle herramientas materiales o económicas para esquivar la justicia.

El pasado 2 de junio se presentó la iniciativa de reforma al Código Penal, denominada “Ley Monse”, con la que se pretende castigar a quien o quienes encubran a feminicidas y los ayuden a huir.

En la actualidad, el capítulo 5 del Código Penal establece la sanción al encubrimiento por favorecimiento. El artículo 345 dice que no se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los efectos, objetos o instrumentos o impida que se averigüe, cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate de: los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción; el cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; o los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.

VEN AMBIGÜEDADES

De acuerdo con Arussi Unda, vocera de la colectiva feminista Brujas del Mar, la modificación legislativa fue analizada por abogados, jueces y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo anterior con la intención de garantizar que no existiera un vacío legal y esto pudiese generar una afectación al derecho de terceros.

“Con base en el feminicidio de Monse Bendimes y la captura de los padres de Marlon fue que pusimos atención al artículo 345 del Código Penal del estado, que tuviera algunas situaciones problemáticas, pudimos acercar un proyecto de iniciativa a la diputada Anilú Ingram Vallines”, expresa la activista.

Arussi Unta considera que una persona familiar, vecino, novia, conocido, o alguien que le tuviera agrado a un feminicida, podría obstruir la investigación o eliminar la evidencia para proteger al presunto delincuente.

“Es bastante ambiguo (la ley actual), a qué se refiere con que no se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los efectos, objetos o instrumentos del mismo”, cuestiona.

PROPUESTA NACIONAL

La Ley Monse es una iniciativa de decreto que reforma los artículos 26, fracción II; y 345, párrafo primero y la fracción II. También deroga la fracción III del artículo 345 del Código Penal de Veracruz.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Anilú Ingram Vallines destacó la importancia de que la ley se transforme para que realmente cumpla con otorgar justicia y reparación del daño, no sólo a víctimas y familiares de feminicidios, sino también, a víctimas de todos los delitos.

“De no haber existido la labor de las Brujas del Mar, la sociedad y la Fiscalía, pudieron haber hecho efectivo este artículo y por lo tanto, se hubieran visto favorecidos por esta excepción y puestos en libertad. Hace unos meses, la colectiva Las Brujas del Mar, me presentaron una iniciativa que identificaron muy necesaria, para que casos como el de Monse, no navegaran en la impunidad”, abundó.

A su parecer también es necesario hacer visible la violencia que sufren las mujeres en Veracruz y en México. Se habla de que, según cifras oficiales, 23 mil 80 mujeres fueron asesinadas de 2015 a abril de 2022. Del total de los casos, sólo cinco mil 829 han sido investigados como feminicidios.

Mientras tanto, en Veracruz, de enero a abril de este año se perpetraron 31 feminicidios; 310 en toda la República Mexicana.

Ingram Vallines agradeció a la madre y padre de Monse por permitir ocupar el nombre de su hija para esta iniciativa, misma que fue presentada también en las legislaturas federales para que se aplique en todo el país y no sólo en Veracruz.

En el Cámara de Diputados, Laura Imelda Pérez Segura, legisladora de Morena, planteó reconocer a nivel federal la Ley Monse.

“Hoy en día la ley permite que si una persona que es familiar hasta en quinto grado, o incluso, si es su amigo, compadre, vecino, o le tiene respeto a un presunto delincuente, pueda ser no incriminada por encubrirlo para que escape. Hasta pueden alterar las pruebas para lograr este fin. Si la Ley Monse es aprobada, evitaremos esto. Cerraremos el paso a la impunidad y a los asesinos de mujeres”, enfatiza.

EL CRIMEN

Montserrat Bendimes Roldán fue atacada brutalmente en su propio domicilio por Marlon “N”. Ella logró identificarlo como su agresor.

La joven resultó con varias fracturas y con un traumatismo craneoencefálico, lo que provocó su muerte cerebral, siendo declarada fallecida el 23 de abril de 2021.

Los papás de Marlon sabían lo ocurrido, pero evitaron llamar a los servicios de emergencia para que el caso no llegara a manos de las autoridades, y decidieron llevarla a un hospital.

Durante ese 17 de abril, día de la agresión, Marlon y su familia huyeron del puerto de Veracruz y poco después la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, emitió una orden de aprehensión contra el presunto agresor de Monse y ofreció una recompensa de 250 mil pesos para quien otorgara información que permitiera localizarlo.

Los padres de Marlon, Jorge Ignacio “N” y Diana Elizabeth “N” fueron detenidos en noviembre del año pasado en la Ciudad de México, por encubrir a su hijo en la fuga, así como por presuntamente participar en el delito de feminicidio.

El lunes 16 de mayo, Marlon difundió un video en redes sociales donde aseguró que la muerte de Monserrat Bendimes fue un accidente y pidió la liberación de sus padres a cambio de entregarse a las autoridades.

“Lo que la Fiscalía señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente”, externó en el video, lo que enfadó, aún más, a los padres de Monse.

El pasado viernes 3 de junio, el presunto feminicida acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ubicada en Xalapa, donde fue detenido por policías ministeriales.

Un juez de control vinculó a proceso a Marlon “N” por el presunto delito de feminicidio cometido en agravio de su novia Monserrat Bendimes Roldán y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por dos años, dentro del proceso penal 387/2021.

Los grupos feministas exigen que haya una pena máxima contra el joven y que sus padres permanezcan en prisión por haberlo encubierto y ayudado a escapar de la justicia. Por ello, insisten en la Ley Monse, la cual podría ser avalada por el Congreso de Veracruz en los próximos días y posiblemente replicada a nivel nacional.