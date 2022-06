AMLO: Desde la compra de Shell en Deer Park ha habido una utilidad de 400 mdd

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la Mañanera que México adquirió la parte de la empresa británica de hidrocarburos Shell de la refinería de Deer Park en Estados Unidos, y presumió que ha generado una utilidad de 400 millones de dólares.

Lo anterior, luego de que López Obrador defendió la compra de la empresa de Internet Altán, tras mencionar que esa acción no le gustó al sector conservador, que se vio reflejado dijo, en un artículo del rotativo de Estados Unidos, The Wall Street Journal donde criticaron que la política de las administración del mandatario mexicano es de la década de 1970.

“Esto no les gusta y no lo quieren los conservadores, dicen que es de los años 70 nuestra política. Es lo que dice el periódico famosísimo The Wall Street Journal".