Investigan petroglifos en Parácuaro, Michoacán

A una hora y media de la cabecera municipal de Parácuaro, Michoacán, se ubican restos arqueológicos que pocas veces han sido visitado por personas ajenas a dicha zona de la Tierra Caliente.

Un grupo de pobladores, liderados por Juan Carrillo, quien frecuentemente organiza paseos en zonas naturales del municipio, emprendió una excursión a dicho lugar, con la finalidad de conocer y registrar en fotografías la belleza del arte rupestre que los habitantes precolombinos dejaron en piedras colosales.

Para llegar hasta ese punto, se requiere recorrer en un vehículo –de preferencia “todo terreno”, debido a que es un camino de terracería en mal estado– durante 90 minutos, aproximadamente, desde la cabecera municipal hasta la localidad de “La Estancia” para después, descender a pie hacia un barranco.

Ya en el precipicio, está una especie de cueva formada por piedra voluminosa, en la que suele caer una cascada en temporada de lluvias, pero que en esta época, cuando son escasas las precipitaciones y no hay caudal, dejan al descubierto una enigmática creación de los primeros habitantes de la región.

“Se trata de una cueva donde hay petroglifos, líneas y agujeros. No somos conocedores de las culturas prehispánicas para descifrar y decir que perteneció a la etnia purépecha o náhuatl. Han venido visitas de Morelia, no sé si del INAH, o de la Universidad Michoacana, pero son personas que conocen más a detalle este tipo de lugares y no lo atribuyen a ninguna de las culturas que se tiene registro”, explicó Juan Carrillo.