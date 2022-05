Para Cumbre de las Américas, AMLO prepara reproche a EU sobre falta de inversión en Centroamérica

El canciller Marcelo Ebrard adelantó este viernes que el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara para la próxima Cumbre de las Américas un posicionamiento firme dirigido a Estados Unidos en el que le reprochará la falta de inversión en programas de desarrollo en Centroamérica para reducir la migración ilegal de esos países que se dirige a Norteamérica.

Desde Guatemala, previo a volar rumbo a El Salvador para continuar acompañando al presidente López Obrador en su gira por Centroamérica y Cuba, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que el gobierno de Joe Biden ya se comprometió a destinar 4 mil millones de dólares en la región, pero el Capitolio de ese país no ha aprobado nada.

“Será un tema central en la Cumbre de las Américas, se ha venido hablando de varios miles de millones. Ayer el presidente decía que no se han invertido todavía, y es cierto, no se han invertido y sin embargo vemos qué hay enormes inversiones cuando hay guerra. Entonces, seguramente ese va a ser un planteamiento que va a hacer el presidente”, dijo en entrevista.

También, reiteró el rechazo de México sobre la posición de Estados Unidos de no invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles, California.

“Si es Cumbre de las Américas no puede faltar nadie, y si no hay que cambiarle el nombre y que no sea cumbre de las Américas, que sea reunión de trabajo y etcétera, etcétera”, dijo.