Enviará Evelyn Salgado reforma para reconocer a la Sierra como la octava región de Guerrero

Con una jornada de múltiples apoyos sociales con todas las dependencias y organismos del gobierno estatal, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, presentó en Jaleaca de Catalán el "Plan de Apoyo a La Sierra", donde anunció la creación de esta zona como la Octava Región en la entidad, con lo cual, dijo, habrá mayor presupuesto para atender las necesidades específicas de las comunidades con una perspectiva incluyente y de justicia social.



"Se trata de hacer una redistribución de los recursos, todas las regiones tenemos que ir avanzando de la mano, ninguna región se puede quedar atrás, vamos a ir al parejo. La Sierra no se va a quedar atrás y quiero, desde Jaleaca de Catalán, hacer un anuncio, de que el apoyo a la región de La Sierra empieza con su reconocimiento", puntualizó Salgado Pineda.



La mandataria estatal, dijo que para cumplir con este compromiso histórico, enviará al Congreso del Estado una reforma a la Ley 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria para crear y elevar a La Sierra como la Octava Región de Guerrero.



"Vamos con todo para la creación de la Octava Región, esto no es un regalo, es un derecho que se ha ganado nuestra querida Sierra, que ha sido una petición de nuestras comunidades de La Sierra por muchos años, que gobiernos pasaban y no había respuesta, hoy tengo un gran compromiso para la creación de la octava región de Guerrero", enfatizó Evelyn Salgado.



La gobernadora realizó una gira de trabajo por la localidad serrana de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo, donde llevó una jornada de múltiples servicios públicos y atención social, así como apoyos integrales, además de anuncio de obras en infraestructura educativa, carretera y de salud, con lo cual se elevará la calidad de vida de la población de los municipios y localidades que conforman a La Sierra.



En su visita a Jaleaca de Catalán, acompañada por la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda y funcionarios estatales, la gobernadora, escuchó de viva voz las demandas y necesidades de la población, por lo que anunció el Plan de Apoyo para La Sierra con una serie de acciones y obras de gobierno en materia de Educación, Seguridad Pública, Desarrollo Rural, Adultos Mayores, Infraestructura Física Educativa, Registro Civil, caminos y carreteras.



En Infraestructura Educativa se anunció una inversión de 12 millones de pesos a escuelas, así como la construcción del puente vehicular Mata de Chilillo que comunicará a más de 20 localidades con una inversión de 18 millones de pesos, así como la pavimentación del camino al Fresno con 4 millones de pesos, la construcción del camino Ocotito - Jaleaca con 12.5 millones de pesos y la construcción del Puente Vado en la localidad del Ciruelar con 2.5 millones de pesos de inversión.



En el evento se anunciaron proyectos para la Sierra como una inversión de 16 millones de pesos para el mejoramiento de vivienda y energía eléctrica en la sierra, además de la construcción de la bodega de almacenamiento de granos en esta localidad, una petición que hace más de 15 años no se atendía.



Además, también se brindaron servicios sociales, atención médica, registro civil gratuito, material didáctico y mobiliario a escuelas de 15 localidades de la Sierra y pueblos Santos, así como computadoras a estudiantes con mejor promedio.



Salgado Pineda reconoció al Presidente Andrés Manuel López Obrador por todos los apoyos otorgados en La Sierra a través de los programas del Bienestar para todos los sectores sociales, con el apoyo del Delegado de Programas para el Desarrollo, Iván Hernández Díaz.

