Plan de AMLO contra la inflación es populista y tendrá limitado impacto económico: Gustavo Madero

El tope de precios a la canasta básica propuesto por el Gobierno Federal, da incertidumbre a los inversionistas extranjeros y se viene “un momento muy difícil” de estanflación, sostuvo el senador panista Gustavo Madero Muñoz.

En entrevista en Acapulco, tras asistir a la inauguración del Encuentro de Industriales en la zona Diamante, Madero Muñoz indicó que la propuesta no ayudará a disminuir la inflación en el país y por el contrario afectará a la economía, pues se dispararía una estanflación, con la que los precios de los productos no serían 20 por ciento más baratos como augura el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

El senador sostuvo que el incremento se debería a que el plan de López “no está dando confianza para la inversión”.

El legislador señaló que el plan contra la inflación del gobierno federal: “es una medida política”, que manda un mensaje populista y que tendrá un impacto económico muy limitado.

“La inflación no va a bajar; la inflación va a estar de la fregada, va a ser una inflación fuerte que viene por el lado de la oferta y la demanda. Y cuando viene la inflación de esta manera no se controla”, advirtió el también ex dirigente nacional del PAN.

Gustavo insistió en que el titular del Ejecutivo Federal se ha dedicado a enviar señales que paralizan la confianza de inversionistas en el país.

“Lo que falta es generar el ambiente de la inversión, la certidumbre, y no la está dando, está dando palos de ciego y está golpeando la confianza de los empresarios”, indicó.

Imagen de AMLO da ventaja a partidos de oposición para gobernadores

En otro tema, aseguró que debido a que la imagen de López Obrador “ya está tocada”, para los partidos de oposición “están cambiando los vientos a favor”.

En este sentido, ejemplificó que López Obrador perdió credibilidad desde el reportaje de la casa en Houston de su hijo José Ramón López Beltrán.

Sobre las elecciones de junio a gobernador en seis estados, el senador auguró que el PAN encabeza las preferencias a gobernador en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, mientras que en Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo el partido “está en la pelea”.

