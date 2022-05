Gobierno de México ofrece a Estados Unidos reforzar vigilancia en la frontera

Ante la espera de nuevas oleadas de migrantes rumbo a Estados Unidos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció al de Joe Biden aplicar rigurosos controles migratorios en su frontera sur para evitar el paso irregular de personas; además, les propuso que a la brevedad anuncien la creación de millones de empleos en Centroamérica para frenar en el corto plazo la migración de esos países.

Las dos propuestas de México fueron presentadas ayer por el canciller Marcelo Ebrard al secretario de Seguridad de EU, Alejandro Mayorkas, durante su visita que realizó a Washington.

Previamente, el funcionario de la Casa Blanca advirtió a Ebrard que avizoran un crecimiento desmedido de flujos migratorios hacia esa nación, una vez que el gobierno de Biden elimine el Título 42, una política migratoria impuesta por Donald Trump que hace deportaciones exprés de migrantes.

“Lo que no vamos a permitir es que se asuma, con, o sin el problema del Título 42, o lo que Estados Unidos determine, que México se convierta en un país donde pasa quien sea y no tengamos su identidad ¿por qué? Porque entonces no podemos cumplir nuestras obligaciones de seguridad con los ciudadanos”, dijo Ebrard en conferencia de prensa en la Embajada de México en EU.