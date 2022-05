Gerardo Fernández Noroña es la propuesta del PT para suceder a AMLO, asegura diputada de SLP

Tras afirmar la permanencia del PT en la alianza de la 4T y apoyar a quien se él o la abanderada que sucederá en 2024 al presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada federal del PT, Dionicia Vázquez García dijo en San Luis Potosí que la propuesta de su partido en la puja es su vicecoordinador parlamentario, Gerardo Fernández Noroña.

Así mismo, instó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el morenista Ricardo Monreal Ávila a que defina el frente desde donde buscará la candidatura presidencial.

Vázquez García garantizó que la alianza electoral Morena, PT y PVEM permanecerá al menos hasta 2024 y que apoyarán a quien resulte el candidato o candidata presidencial, “tenemos una propuesta que es (Gerardo Fernández) Noroña, pero no sabemos si vaya a quedar dentro de ellos o no, pero si sale Noroña con gusto lo apoyamos con toda la fuerza porque es parte de nosotros”, indicó.

En torno a una posible ruptura con Ricardo Monreal que pide una elección abierta y no una encuesta, la legisladora federal petista señaló que se inclinan por la opinión de la ciudadanía aunque no sea encuesta, pero le pidió al zacatecano que defina el rumbo político que tomará, “al final de cuentas él tiene que ver la situación como está ahorita, él ha estado de un lado y luego del otro, no se ha definido bien, pero como todavía falta hay que esperar cómo caminan las cosas y a última hora puede haber cambios”, subrayó.

En torno a la figura de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Dionicia Vázquez dijo que si cuenta con el respaldo de la gente el PT se sumaría a su candidatura.

Acerca de la iniciativa de reforma electoral que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados, confió en que la oposición “no cometa dos veces el mismo error” y que vote a favor de ella pues aseguró traerá beneficios a la ciudadanía.

“Ellos se ganaron el título de traidores a la patria porque eso es lo que hicieron, votaron por los extranjeros y no por los mexicanos, entonces sus patrones son los extranjeros y los mexicanos no les interesaron, ellos ahora están pagando las consecuencias”, apuntó.

dhfm

