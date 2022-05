Gobierno de Tlaxcala e IMSS basifican a 300 trabajadores médicos y de Enfermería del programa IMSS-BIENESTAR

El gobierno de Tlaxcala y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciaron la basificación de 300 plazas para personal médico y de Enfermería de la entidad en el Programa IMSS-BIENESTAR, como parte del nuevo Plan de Salud para el Bienestar del gobierno federal.

En el Centro de Convenciones, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, reconocieron a los primeros trabajadores que se suman a la federalización del sistema de salud, a fin de cumplir el compromiso del gobierno con este gremio para basificarlos.

Durante el acto se entregaron de manera simbólica 10 plazas a Luz María Sánchez Escárcega, María Magdalena Hernández Carrillo, Malleli Juárez Sánchez y Araceli Juárez Zamora, Auxiliares de Enfermería; Juan Carlos Cuayahuitl Díaz, Liliana Ramírez Pedreñan, Sebastián Vázquez López, Médicos Generales; Elizabeth García Jiménez, Medica no Familiar; Leticia Ortega Sánchez, Enfermera General, y el doctor José Rigoberto Romero Arroyo, Médico Anestesiólogo.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, subrayó que este acto es de gran relevancia para la salud en Tlaxcala y fue posible gracias al trabajo coordinado entre la federación y el estado.

Reconoció a los profesionales de la salud por confiar en este nuevo modelo que tiene por objetivo garantizar una atención de calidad y gratuita a las personas que menos tienen y con el que además recompensan su esfuerzo durante la pandemia del Covid-19.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que es un día histórico Foto: Especial

“Esta oportunidad laboral no es gracias a la casualidad, es gracias a su compromiso, esfuerzo y entrega, ustedes son también para nosotros una gran responsabilidad, que tengan una fuente de ingresos segura para sus hogares porque eso les da estabilidad emocional, confianza (…), y que todos los días puedan poner su amor, su compromiso, para atender a quienes más nos necesitan”, subrayó.

En su intervención, el director general del Seguro Social señaló que hoy es un día histórico porque cumplir con este compromiso es producto de muchos días de trabajo y de un propósito en términos de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador: el estado de bienestar.

“En esta gran oportunidad está la posibilidad de que la gente de Tlaxcala que no cuenta con seguridad social, que no son derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, del ISSFAM o de algún otro servicio, o que no tienen los recursos suficientes para ir a servicios privados, puedan acudir a un hospital IMSS-BIENESTAR”, dijo.

El director general del Seguro Social subrayó que la población podrá contar con servicios estatales de salud de la mejor calidad, van a encontrar a profesionales que durante muchos años esperaron este momento de basificación, van a tener los medicamentos completos, los insumos necesarios, equipos que sirvan e instalaciones dignas.

“Por eso hoy se suman a esta gran familia de IMSS-BIENESTAR 300 almas, 300 hombres y mujeres que estoy seguro sabrán hacer valor y sabrán llevar la felicidad que tienen hoy en sus corazones para hacerlo parte de la felicidad que merece la gente que van a ir a atender”, agregó.

Zoé Robledo indicó que en el proceso transformación del sistema de salud es importante el acompañamiento de las autoridades municipales, del Congreso y el Poder Judicial local, porque “es con ustedes con quienes lo vamos a lograr”.

Subrayó que otro momento histórico para el estado de Tlaxcala fue la llegada de Lorena Cuéllar Cisneros a la gubernatura, porque está en ella, en su lucha y en su historia los principios y la sensibilidad de atender a todo el pueblo del estado, con prioridad a quienes más lo necesitan.

En su mensaje, el titular de la Coordinación de Unidades de Primer Nivel del IMSS, doctor Manuel Cervantes Ocampo, celebró la incorporación de los 300 nuevos trabajadores de la salud a la federalización de los servicios de salud.

Detalló que paralelo a esto, ya hay presencia del personal de salud en 10 hospitales de Tlaxcala y centro de salud, todo ello con el objetivo de garantizar a la población sin seguridad social abasto de medicamentos, así como atención de calidad.

El doctor Cervantes resaltó el trabajo colaborativo no sólo con el gobierno estatal, sino con representantes de las dependencias como Salud, Bienestar, diputados y presidencias municipales, quienes desde el inicio asumieron este gran desafío y hoy es una realidad.

Se cumple un compromiso y un propósito en términos de salud Foto: Especial

Asistieron por parte del IMSS doctora Gisela Lara Saldaña, titular del Programa IMSS-BIENESTAR; doctor Julio Gutiérrez Méndez, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Tlaxcala; y Alejandro Martínez Marquina, titular de la Unidad de Personal Trabajadores que recibirán base IMSS- BIENESTAR. Y Jorge Luis Puebla Maldonado, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) sección XXX Tlaxcala.

Además de Sergio González Hernández, secretario de Gobierno de Tlaxcala; doctor Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud estatal; Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tlaxcala; diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal; diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, presidenta de la Comisión de Salud; magistrados, empresarios, diputados locales, gabinete legal y ampliado del estado, presidentes municipales, trabajadores de la salud y beneficiarios.

