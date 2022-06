Acusan propietarios de tierras en Huajimic a gobierno de Jalisco de intentar apoderarse de tierra nayarita

El acuerdo al que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador con los integrantes de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, Tuxpan de Bolaños y Mezquitic, debe revisarse con cuidado porque al parecer es el gobierno de Jalisco sería quien está usando esta estrategia para expropiar tierras nayaritas, las que son reclamadas y que se ubican en Huajimic, en el municipio de La Yesca en Nayarit y que están en disputa agraria desde antaño, acusaron un grupo de 67 propietarios de estas tierras.

“El problema de límites de estado es uno y el problema agrario es otro, en este caso es un problema agrario que lo está utilizando Jalisco para apoderarse de terrenos de territorio nayarita. Hubo algunas resoluciones contrarias o desfavorables a nosotros de lo cual ya se entregaron cuatro predios y en dos de ellos o en tres, ha sido una bicoca lo que les han dado. Nosotros no invadimos, nosotros compramos y tenemos la posesión de más de 150 años comprobada… ahorita hay una avaricia de parte del Gobierno de Jalisco en apoderarse de más territorio del estado (de Nayarit)”, señaló Juan Suárez, pequeño propietario, vocero del Grupo de Defensa de los Pueblos de Huajimic.

A través de un comunicado, los integrantes del denominado Grupo de Defensa de los Pueblos de Huajimic, en el municipio de La Yesca en Nayarit, señalaron que esta zona tiene título virreinal que data de 1610 y puntualmente, del área en conflicto desde 1906, cuando fueron adquiridas legalmente al Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que no están invadiendo territorio ilegal como lo han señalado los integrantes de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán quienes acudieron a solicitar apoyo del presidente para que les sean restituidas y cuyo compromiso fue el resolver antes de que concluya este 2022.

“San Sebastián Teponahuaxtlán municipio de Mezquitic en el Estado de Jalisco, no cuenta con título virreinal, el que presentaron en 1952 a penas en tiempo que solicitaron tierras para su comunidad es totalmente falso por pertenecer a un pueblo homónimo; los hoy comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlán jamás han vivido en Huajimic ni en los terrenos en conflicto, nunca han tenido en posesión ni un metro cuadrado de nuestras tierras, mismas que poseemos desde antes de 1860”.

Así, las escrituras de más de 70 predios, están registradas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Ixtlán del Río en Nayarit y cuentan con historial catastral y están al corriente en el pago del impuesto predial hasta este 2022.

Señalaron que en esas tierras que están en disputa y que son más de 10 mil 500 hectáreas ubicados en el cuadrante del cañón de Huajimic, entre la Sierra de Alica y Sierra de Pajaritos al centro y el cuadrante noreste es el que está en conflicto, y en esta zona se produce más del 85 por ciento del queso y del ganado que produce Hujimic.

Diálogo con UdeG se mantendrá abierto, asegura Enrique Alfaro

La comunidad pide que no les arrebaten sus tierras

“Son tierras que están comprobadas, productivas, están trabajando y es una lástima que el gobierno no entienda que las tierras que han quitado en el caso también de las de Puente de Camotlán, están improductivas generando únicamente incendios en abril y mayo porque ni las rentan, ni las prestan ni quieren asociarse con los productores para trabajarlas”.

Y ante la intención del Ejecutivo federal de revisar el tema de restitución de tierras, de las cuales los pueblos originarios dicen tener títulos virreinales en su poder, adelantan que no permitirán que éstas les sean “arrebatadas” e incluso señalan que las defenderán a costa, si es necesario, de comprometer la paz social.

“Nosotros decimos no entregar las tierras, nos están arrebatando la propiedad documentada porque dicen, de manera sesgada y radical, están trabajando los Tribunales favoreciendo únicamente a la otra parte entonces a nosotros nos quitan la propiedad documentada, pero no queremos perder la posesión y es lo que vamos a defender, la posesión de las tierras es de ahí de donde vivimos en donde trabajamos y la vamos a defender simple y sencillamente no permitiendo la entrada de nuestras tierras”.

El llamado que hicieron fue para que el propio mandatario federal y Miguel Angel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, busquen el acercamiento para que se dé una solución justa.

“La población de Huajimic estamos dispuestos a defender nuestras tierras para nosotros y generaciones futuras, defensa que haremos en todos los niveles de gobierno y que estén a nuestro alcance para seguir conservando lo que siempre ha sido nuestro. Si con lo anterior, se llegara a romper la paz social, estamos dispuestos a sufrir las consecuencias que esto conlleva para seguir conservando nuestro territorio”.

Un colectivo viajó hasta la CDMX por más de 900 kilómetros

Desde el 2013 los propietarios hicieron de estas tierras, con la administración de Enrique Peña Nieto, propusieron hacer evalúos de terrenos y que se les entregaran a los pueblos originarios a través de programas sociales para que hicieran productivas sus tierras, “pero a ellos no les gusta trabajar, no quieren trabajar, no quieren la tierra para ellos, hemos hecho nosotros propuestas pero vemos que ellos están de una manera intransigente o radical en que no quieren dinero, quieren la tierra”.

En la lectura del comunicado estuvieron presentes Jesús Montoya Toribio, el Coronel Samuel Muñoz González, dueño de la escritura original y nieto de quien adquirió además de Jorge Quintana Sánchez.

Aunque reconocen que es el propio Gobierno federal, en administraciones de antaño quienes generaron el conflicto agrario, se dijeron dispuestos a que se lleven a cabo avalúos comerciales de los terrenos y que se les paguen con cantidades sustentadas en estos montos, y es así que pudieran negociar, sin embargo a través de este comunicado esperan que la actual administración de López Obrador ponga atención y encuentren una solución que beneficie a ambas partes.

“Esperamos una respuesta porque los comuneros hicieron una caminata de 30 días hasta México y vieran cómo les tuvieron miedo, lo que no hicieron los tribunales en tres años, lo hicieron en tres días, todo en contra de nosotros”, concluyó.

Sigue leyendo:

Porristas de los Broncos de Denver conviven con las Amazonas, equipo de beisbol femenil de una comunidad maya en Yucatán | FOTOS

Comunidad wixárika logra acuerdo con AMLO para restituir tierras en Huajimic