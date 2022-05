Diálogo con UdeG se mantendrá abierto, asegura Enrique Alfaro

La relación con la Universidad de Guadalajara (UdeG) se mantendrá siempre abierta, respetuosa y en los próximos días se informarán detalladamente sobre los proyectos de infraestructura que se tienen para este 2022 en la Casa de Estudios y que ascienden a cerca de 300 millones de pesos, expuso Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.

“No es por decreto mío, se acabó porque se les acabó el 20, ya nadie les cree, las escenas que vimos de estudiantes diciendo que iban porque les iban a dar puntos y calificaciones, la verdad esa no es la universidad que queremos para Jalisco y esa no es la universidad que puede formar a las nuevas generaciones de jalisienses”.

Una vez más, se refirió a la marcha de este jueves que convocaron las autoridades universitarias y que desató un debate en el número de asistentes como una “muestra burda de los intentos de Raúl Padilla para seguir manipulando a los estudiantes y a los maestros de una universidad pública que es de todos los jaliscienses”.

Alfaro destacó que se van a construir más prepas y centros universitarios, pero que ya no se otorgarán recursos para los negocios de Raúl Padilla, insistió.

Al ser cuestionado sobre si habrá un acercamiento con el actual rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que él sabe que cuando necesita algo estamos a sus órdenes y que están en espera de recibir los proyectos para las obras de infraestructura que requiere la universidad.

Dijo estar abierto al diálogo con el actual rector de la universidad. Foto: Especial

“Mantendremos siempre una comunicación institucional, no vamos a caer en esta dinámica de confrontación, para que haya un pleito se necesitan dos, aquí no hay pleito, hay simplemente un mensaje sencillo, claro para el Señor Raúl Padilla, que se le acabó su negocio, que ya no va a seguir abusando de la Universidad que es de todos y que cuando menos mientras yo esté al frente del Gobierno del Estado, la relación con la Universidad de Guadalajara será una relación institucional y no una relación de sometimiento como estaba acostumbrado para ganar posiciones políticas en el gobierno, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, para hacer partidos políticos para todo lo que usaron la Universidad durante más de tres décadas”.