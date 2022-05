Enrique Alfaro asegura que alianzas no deben ser entendidas como “botín” de cargos

Para poder sumarse en alianza política en vías de prepararse para la contienda del 2024, se debe privilegiar el diálogo más no es opción los términos que se han construido hasta ahora las alianzas que han demostrado ineficacia, dijo Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.

Agregó que aunque no representa una autoridad al interior del partido Movimiento Ciudadano, añadió que su opinión la hace a título personal.

“Creo que debe haber disposición al diálogo siempre entre las fuerzas políticas, pero también he dicho que no estaré jamás de acuerdo en una alianza simplona construida desde la lógica de las dirigencias de los partidos, en eso conmigo no van a contar jamás. Creo que puede construirse en este país una alternativa de nación que articule a fuerzas opositoras, pero mientras lo que se plantee sea una reparto de huesos y de posiciones, nosotros a eso no le entramos”, manifestó.