El Edomex está lista para una gobernadora o una presidenta, asegura Mariela Gutiérrez

En los tiempos actuales no se admiten tibiezas, ni nimiedades, por ello, los mexiquenses están preparados para que llegue al gobierno del Estado de México y a la presidencia de la República, una mujer, aseguró la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante.

Al ser nombrada como miembro de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, destacó que el papel de la mujer es pieza fundamental para la transformación de México.

En el marco del 154 aniversario de esta institución la presidenta municipal destacó que el desarrollo de la mujer en el servicio público no ha sido fácil; y representa un doble reto, “porque tiene que vencer los estereotipos, que todavía prevalecen en una cultura patriarcal, caciquil y machista”.

La alcaldesa resaltó que los logros de su gobierno, tienen como eje fundamental tres principios: no mentir, no robar y no traicionar; más un cuarto que se ha establecido en Tecámac, el de ser eficientes.

Durante el evento, realizado en el Centro de Convenciones de Tecámac, se entregó el Pergamino “Rosario Ibarra de Piedra” por parte de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México a María Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; María del Rocío García Pérez, subsecretaria de Bienestar y a las presidentas municipales de Nextlalpan, Atenco, Tizayuca, Jalteco.

Agradeció el reconocimiento de la gente.

“Abro un paréntesis para honrar la memoria de doña Rosario Ibarra de Piedra, una mujer que se sobrepuso a las amedrentaciones del régimen, en la búsqueda de Jesús, y de otros cientos, tal vez miles, de desaparecidos en la guerra sucia a manos de los brazos represores del Estado”.

“En muy buena medida los mexicanos le debemos a ella la lucha por los derechos humanos desde los años 70 del siglo pasado, y su activismo fue pieza fundamental en el desmoronamiento del sistema político echado a perder”.

Gutiérrez Escalante señaló que en el marco de la transformación en la que el México está inmerso, Tecámac estará a la altura de los tiempos y seguirá siendo ejemplo del mejor gobierno.

