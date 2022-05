Mente Mujer: Teresa Baró, especialista en comunicación, ha desarrollado una guía para impulsar a las profesionistas a usar las palabras a su favor

La española Teresa Baró cayó en cuenta de la gran necesidad que tenían las directivas y profesionales cuando las entrenaba y daba aprendizajes. Sobre todo, que hacía mucha falta cuando impartía cursos para hablar en público, pues como notó, las necesidades que tenían los hombres eran distintas de las mujeres.

Fue así como le empezó a rondar la idea del proyecto que con el tiempo recibiría el nombre de ‘Imparables: Comunicación para mujeres que pisan fuerte’. “Me lo comentaban mucho las mujeres en los breaks o en los momentos dónde estábamos solas. Esto es porque ellas todavía tienen muchas más barreras en la mayor parte de las instituciones, tienen miedos internos, creencias limitantes de las cuáles muchas veces no son conscientes. Muchas necesitan moverse en entornos pensados para hombres y creados por hombres, por lo tanto tienen que interactuar con un lenguaje que es más femenino con personas que utilizan otro tipo de lenguaje. El comprender cómo se comunican los hombres y cómo se comunican las mujeres, es el primer paso para poder superar determinadas barreras. Además de las barreras psicológicas y actitudes que no nos favorecen en un ámbito laboral”, nos comentó en entrevista.

A lo largo del camino para escribirlo fue encontrando varias diferencias entre la forma que hablan los varones y las mujeres. Ellas, por ejemplo, usan un tono al hablar más conversacional, “nosotras nos relacionamos más entre nosotras en un mismo nivel, en una misma jerarquía y siempre buscamos la empatía, comprensión de la otra. Tenemos formas de auto disminución que son de cortesía, por ejemplo: “Tú ya me entiendes”, “¿me explico?”, “no sé si estarás de acuerdo conmigo pero…”, “yo lo que pienso es que…” siempre buscamos esta prudencia y esta humildad”, agregó la autora.

Pero por otro lado, en su observación descubrió que ellos usan un lenguaje para comunicarse mucho más directo, afirmativos y contundente: “Incluso en la empresa hablan más los hombres que las mujeres en las reuniones y lo hacen con total seguridad incluso no estando seguros de lo que dicen, pero ellos han sido entrenados para expresar seguridad”, aseguró Baró.

La publicación ha sido pensada para responder y guiar a las mujeres con ejercicios, plantillas y test, como la misma autora lo describe: “Es un libro de técnicas de comunicación para aplicar día a día, no son teorías. Mis manuales siempre son aplicables en cualquier situación cotidiana. La comunicación no verbal es algo que casi no conocemos y es muy diferente en un hombre y en una mujer. Hablamos de patrones tradicionales porque esto va cambiando, una mujer se tiene que mover para ser mujer de una forma determinada y un hombre para ser un hombre se tiene que mover con poderío, con valor, esto aunque no queramos nos influye mucho porque afecta nuestra visibilidad y nuestra seguridad. Las mujeres podemos usar faldas, tacones, maquillarnos, lo que queramos, sin embargo yo recomiendo que en determinados momentos cuando hace falta mostrar esta autoridad, utilices tu cuerpo para demostrar esta seguridad. Un cuerpo que se expande, que se hace grande, una mirada fuerte, una posición de volumen, que al final es algo que usan los hombres también. Esto no significa masculinizarnos, sino utilizar unas estrategias en un momento determinado, cuando hace falta, no hace falta todo el día probablemente, sino cuando quieres hacerte visible y firme en una reunión. Tenemos que ser más asertivos, expresar nuestra opinión, lo que los ingleses llaman speak up, debemos alzar la voz sin miedo. Si te llaman mandona, no hacerles caso, al final no podemos darle gusto a todo el mundo, pero si yo tengo mis objetivos claros debo buscar la forma de conseguirlos y seguramente a muchos no les gustará” contó.

NÚMEROS

6 publicaciones tiene la experta en su carrera.

384 páginas tiene el libro.

La autora es especialista en:

Habilidades de comunicación interpersonal.

Habilidades de comunicación en público.

Comunicación no verbal.

Técnicas de persuasión y seducción.

Entrenamiento de portavoces.

Habilidades directivas.

Estrategias de comunicación para mujeres profesionales y mujeres líderes.

