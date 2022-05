"Hipócrita, ruin, poco ético e inmoral actuar de la oposición en caso de L12": Claudia Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que los legisladores locales del PAN y todos los conservadores “les va a ir muy mal”, toda vez que dijo “es hiprócrita, muy ruin, poco ético e inmoral utilizar el dolor ajeno de manera política”.

Lo anterior, después de que diputados panistas del Congreso de la Ciudad de México -encabezados por su coordinador, Christian Von Roehrich- colocaron un antimonumento en Paseo de la Reforma y una ofrenda floral frente al Palacio del Ayuntamiento para exigir justicia para las víctimas del desplome de una trabe entre las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea 12 del Metro.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que con estas acciones “solo muestran lo que son”, y les recomendó “más bien deberían evaluar y analizar su propia actuación”.

“Increíble, fíjense a mi me parece una falta del respeto y una ruindad; Mariana Gómez del Campo hablando de un número de víctimas que ni siquiera es el número, se habla de 27, eso que quiere decir que en realidad no les interesan las víctimas, lo que quieren es hacer un uso político. Nosotros no somos así, y lo sabe la ciudadanía. Ellos no tienen calidad moral”, refirió.