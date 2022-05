Inversión extranjera en CDMX es muestra de la confianza en el país: Sheinbaum

La captación de casi 8 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa en la Ciudad de México es muestra del ánimo de inversión y la confianza en el país. Así lo aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien enfatizó que es fundamental brindar empleos dignos en la capital del país.

“La Ciudad de México vuelve a ser el primer lugar en la Inversión Extranjera Directa y hay un ánimo de inversión en la ciudad muy importante. Para nosotros es fundamental para que haya empleo digno en la ciudad”

La mandataria capitalina destacó que las estrategias que tomaron durante la emergencia sanitaria por Covid-19 apoyaron a la recuperación económica. “Es una muestra de la confianza que hay en el país, en la ciudad y de la recuperación económica que está teniendo la Ciudad de México. Pienso que el que la capital nunca se hubiera cerrado durante la pandemia, obviamente en las primeras dos olas hubo cierres de algunos establecimientos, pero nunca hubo cierre del Aeropuerto“, explicó.

"En la tercera ola tomamos la decisión de que no hubiera cierres, sino que fuera el proceso de vacunación, que fue realmente muy importante, porque no hubo el impacto económico. Y, al revés, hubo un impacto económico positivo, muchos jóvenes que trabajan a distancia eligieron la Ciudad de México por la seguridad y por sus condiciones para vivir en la ciudad y esto fue impactando no sólo en términos del turismo, sino también de muchos otros sectores", abundó.

"La Ciudad va muy bien en términos de la recuperación económica”

Claudia Sheinbaum elogió la recuperación económica de la CDMX

FOTO: Archivo

La Secretaría de Desarrollo Económico informó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el primer trimestre de 2022, la capital del país se consolidó más como la Entidad Federativa con mayor recepción de Inversión Extranjera, al captar 7 mil 932.2 millones de dólares, seguida por Jalisco y Nuevo León.

El titular de Sedeco, Fadlala Akabani Hneide, explicó que la Ciudad de México confirma la recuperación de su dinamismo económico, pues ofrece seguridad y confianza a inversionistas lo que resulta en la recepción del 41 por ciento de la IED a nivel nacional, tan sólo en comparación con el primer trimestre de 2021 la IED aumentó en un 155. 3 por ciento.

“Es importante señalar que los países que más invirtieron en México son: Estados Unidos con 2 mil 67 mdd, España con 556.8 mdd, Francia con 398 mdd, Canadá con 350.1 mdd y Suiza, con 135.5 mdd. Los sectores que más inversión concentraron son el de la Información en Medios Masivos con 4 mil 70 mdd, Servicios Financieros y de Seguros por mil 338 mdd así como la Industria Manufacturera con 921 mdd”, dijo.

Akabani Hneide destacó que este tipo de indicadores confirman la solidez de la economía de la Ciudad de México, pues continúa siendo referente para las empresas extranjeras dada su competitividad y propensión de desarrollo en el corto y mediano plazo.

SEGUIR LEYENDO:

Congreso de CDMX aprueba en lo general reestructurar al IECM

"Inflaron al IECM": Sheinbaum; señala que había un pacto entre partidos para impulsar la reforma

Sheinbaum pospone reunión con La Voz de Polanco porque cobraban las entradas