Iglesia se pronuncia sobre interrupción de embarazo en casos de violación en menores

Tras aseverar que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar el aborto en menores de 12 a 17 años de edad en caso de violación, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera se pronunció porque horas después de que suceda el ataque sexual la víctima sea tratada por un médico para evitar quede embarazada.

“Estamos a favor de que no se produzca el embarazo, de que la medicina haga todo lo que tenga que hacer y pueda hacer para evitar ese trauma ulterior, es decir no dejar pasar tiempo, sino que inmediatamente después de la violación puede el médico hacer muchas cosas, de tal manera que la niña no quede embarazada y después tenga que deshacerse del producto”, expresó.

Explican que están a favor de que no se produzca el embarazo. Foto: Especial

Priego Rivera rechazó que su postura lleve a una revictimización, pues dijo que durante sus casi 24 años de sacerdocios ha podido comprobar que el aborto es lo más traumático por lo que puede pasar una mujer y por ello llamó a evitarlo.

Al portavoz de la iglesia católica se le preguntó si estaba de acuerdo en la interrupción del embarazo producto de una agresión sexual y contestó que esa es una cuestión de conciencia y que ellos como institución nunca estarán a favor del aborto.

Sobre el fallo de la SCJN Priego Rivera afirmó que “deja solas a las niñas” porque ahora “ellas pueden tomar la decisión que deseen”; añadió que necesitan a sus padres para el acompañamiento y a las autoridades para que hagan justicia, “necesita un médico que le curen las heridas físicas que sufrió esta niña, ya de ahí lo que siga para que la niña no quede embarazada”, insistió.

