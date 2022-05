Higinio Martínez se reúne con morenitas rumbo a la elección del 2023

El senador Higinio Martínez Miranda, fue respaldado por simpatizantes, funcionarios y dirigentes locales para buscar la candidatura a gobernador en el Estado de México por Morena en 2023.

Durante una convención de liderazgos morenistas en Texcoco, bastión político en la entidad, el legislador dijo que el próximo año será en el que llegue una transición política en la entidad para mejorar la condición de los mexiquenses y comenzar los principios de la cuarta transformación en su territorio.

Ante esa encomienda, el legislador anunció que durante los próximos cuatro meses hará una gira estatal para hacer un diagnóstico actual y buscar el respaldo para ser electo en las encuestas de Morena que designen al candidato rumbo a la gubernatura.

“Nadie ni nada hará que fracasemos, la razón y la justicia están con nosotros. Hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida a luchar por un cambio que no llega todavía al Estado de México, el cambio que nos llevará a tener un Estado de México distinto no lo vamos a dejar ir en esta ocasión”, resaltó,

Además afirmó que se reunirá con los sectores privados y del campo estatales e inclusive con liderazgos de otros partidos políticos en el estado para conocer la situación actual en la que viven en la entidad.

2023: Edomex, PAN, Coahuila, PRI

Entre porras y gritos que lo proclamaban como gobernador, el legislador recibió el apoyo de presidentes municipales y diputados del oriente del Estado de México, quienes lo calificaron como la persona adecuada con experiencia y preparación para que contienda para buscar la transición política en la entidad.

Además recibió el cobijo de liderazgos estatales de Redes Sociales Progresistas y el Partido del Trabajo, así como de ex dirigentes del Partido Verde y del Partido del Trabajo rumbo a la ruta de las elecciones de junio de 2023.

Al admitir que este convención, denominada como “Mexiquenses de Corazón”, será un parteaguas rumbo a la busqueda de la gubernatura estatal, el texcocano pidió a los simpatizantes a recordad que su partido está preparado para ganar las elecciones de 2023.

Sobre esas muestras de respaldo, Martínez Miranda dijo que asumirá el compromiso que lo colocan con confianza y responsabilidad para ese encargo, aunque llamó a los simpatizantes a llevar ese llamado a los habitantes de las zonas más rezagadas de la entidad.

Martínez Miranda también envió su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró su convicción para buscar una transformación política en territorio mexiquense y a quien refrendó su lealtad desde hace más de 27 años, tiempo en el que dijo que conoce su lucha dentro del estado.

Además envió un saludo respetuoso y fraterno a Delfina Gómez y a Horacio Duarte, virtuales aspirantes a la contienda que no acudieron al encuentro, a quienes calificó como sus amigos y que no existirá ninguna competencia que interponga su relación con ellos.

“No hay nada que me separe de ellos, no compito contra ellos, he trabajado cerca de 35 años con Horacio y 10 años con los maestra Delfina y todo ese tiempo a lo que nos hemos dedicado es a luchar contra el régimen priista, no podríamos luchar entre nosotros”, dijo.