2023: Edomex, PAN, Coahuila, PRI

Decanta la alianza PRI, PAN y PRD a sus candidatos a las elecciones de 2023 para las gubernaturas de Edomex y Coahuila. Todo indica que en esta entidad iría el puntero y delfín del gobernador Miguel Riquelme, el priista Manolo Jiménez. En el Estado de México, le tocaría al PAN, con el coordinador nacional de los diputados locales panistas, Enrique Vargas, el más importante activo azul. Estos procesos son claves para la presidencial de 2024, ya que todo indica que Morena tendría un descalabro de epopeya en estos semilleros de votos.

CAMPECHE: El priista Carlos Aysa se fue de embajador a República Dominicana y dejó un desastre en la entidad que gobernó hasta el año pasado. Su gobierno metió toneladas de pésimo fertilizante que destruyó cosechas de maíz. Así dejó a miles de campesinos ahogados en deudas. Un fraude a los más pobres que será impune.

JALISCO: El alcalde de Puerto Vallarta, Alberto Michel (Morena), ordenó quitar sus armas a 120 de sus 760 policías. En unos días desató al crimen en ese destino turístico. Mediante puntadas “gobierna” Michel, mientras a su asesor Luis Palestina es acusado de desvíos por 30 millones de pesos a la 63 Legislatura en Zacatecas. Entre la ineptitud y la corrupción, la paradoja.

BAJA CALIFORNIA: La gobernadora Marina del Pilar Ávila afila la guillotina contra tres empresas que tienen concesión para explotación del litio en la entidad. Enfocan la revisión a una de ellas, Pan American Lithium Corp, que en México dirige Chris Warwick, que busca el preciado mineral de Cerro Prieto en Mexicali. La entidad tiene grandes yacimientos probables.

MORELOS: Abogados de la entidad piden la destitución de la presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Ivonne Nava Ide, por carecer de carrera profesional en el sector público, como exige la ley. Con ella, el rezago de expedientes creció al doble y los encargados de despacho usan criterios alejados de la ley, con daño a la clase trabajadora. El asunto está en el escritorio del gobernador Cuauhtémoc Blanco.

DURANGO: Otniel García, líder de Morena en la entidad, soltó un racimo de acusaciones contra el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y los diputados priistas Shamir Fernández y Rodrigo Fuentes, por inmiscuirse en las campañas para renovar los 39 municipios. Riquelme pintó su raya de los legisladores y jura que no mete las manos en el proceso duranguense.

TABASCO: El programa Adiós a tu Deuda, que ordenó el presidente López Obrador a la CFE de Manuel Bartlett, para regularizar con “pagos chiquitos” adeudos por 2.4 mil millones de pesos de tabasqueños, no funcionó. Gran parte de la deuda no se pagó. Los pobres pobres no tienen dinero suficiente para saldar sus deudas, que en esta temporada de calor aumenta por los aires acondicionados.

GUANAJUATO: En su cuarto Informe, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez anunció inversiones por 709 millones de pesos en infraestructura para “algunos “municipios. León, de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, dirigente nacional de los ediles panistas, se lleva 315 millones de ese pastel.

