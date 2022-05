Gobernador de Tamaulipas pide a la FGJ revisar caso de la guatemalteca migrante en prisión

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca urgió a la Fiscalía General de Justicia del Estado a través de su cuenta de twitter a revisar el caso de la guatemalteca Juana Alonzo Santizo, detenida y encarcelada en Reynosa, como responsable del delito de secuestro.

Así se sumó al llamado del presidente López Obrador para hacer un nuevo análisis del caso de la mujer migrante acusada del delito de secuestro por el cual se encuentra detenida, desde el 2015 en el reclusorio de Reynosa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que ante los llamados del presidente López Obrador y del gobernador García Cabeza de Vaca la institución procederá a efectuar una revisión del caso de Juana Alonzo Santizo, para tomar las medidas jurídicas pertinentes.

Durante su conferencia “mañanera” el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la liberación de la migrante que lleva siete años recluida en el penal de Reynosa, sin que se haya aprobado su participación en los hechos y además se violaron sus derechos al no recibir asistencia consular pues no habla español y tampoco sabe leer.

“Es por ello que el gobernador García Cabeza de Vaca escribió: “me sumo al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de la señora Juana Alonzo Santizo”.

“Pido respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas a que haga una revisión expedita del expediente”, reiteró y puntualizó: “ninguna inocente debe estar privada de su libertad “.

Cuando llegó a Reynosa, la migrante guatemalteca y otras mujeres migrantes entraron en tratos con un traficante de personas para que se hiciera cargo de pasarlas a Estados Unidos, pero fueron engañadas.

Ella con otras mujeres y hombres migrantes fueron llevados por el traficante a una vivienda en espera de ser cruzadas a Estados Unidos, pero agentes de la Policía Estatal recibieron una llamada alerta advirtiendo sobre la presencia de migrantes en una vivienda.

Al irrumpir en la vivienda los migrantes que ahí se encontraban la señalaron de tener vínculos con los coyotes, por lo cual fue detenida.

Los policías y el Ministerio Público la hicieron firmar documentos sin saber que decían pues no habla correctamente español, ni sabe leer ; además, no tuvo acceso a un abogado y su caso no fue notificado a la Embajada de Guatemala en México.

El caso de esta guatemalteca llegó hasta la Organización de Naciones Unidas y este jueves el presidente de México pidió su libertad.

