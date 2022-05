Se mantiene contingencia ambiental en la CDMX

En su reporte de las 20:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Lo anterior, con base en la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, que indica que el día de mañana las condiciones meteorológicas aún serán adversas para la dispersión del ozono y sus precursores, por la influencia del sistema de alta presión atmosférica sobre el Valle de México, por lo que se prevé calidad del aire de mala a muy mala.

Recordó que mañana martes 3 de mayo, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito

numérico sea 1, 3, 5, 7, 8 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por

letras.

-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8 .

-Los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma Dos.

-Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

-Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.,

con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la

CDMX o EDOMEX.

-Lostaxisconhologramadeverificación“1”o“2” que deben dejar de circular de acuerdos a los dos primeros puntos. Se les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Refirió que Comisión Ambiental de la Megalópolis estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM.

El siguiente informe es a las 10:00 horas de mañana.

El Índice AIRE y SALUD se puede consultar en la página web: www.aire.cdmx.gob.mx y en la aplicación AIRE que se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android.

alg

Sigue leyendo

Reparación de la Línea 12 del Metro costará mil 500 mdp: Claudia Sheinbaum

El Heraldo Media Group seguirá informando con los mejores comunicadores, asegura Ángel Mieres

Pensión IMSS e ISSSTE: Revelan fecha del pago de JUNIO para pensionados y jubilados