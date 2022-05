Denuncian a policías municipales por asesinar a un hombre en Tijuana

Jorge Luis Cabrera Vélez, de 30 años de edad, fue visto por última vez el pasado 28 de abril en la colonia El Niño en la ciudad de Tijuana, donde fue detenido a la fuerza y presuntamente asesinado por elementos de la Policía Municipal.

La detención de Jorge Luis quedó grabada en el celular de sus vecinos que se percataron de la violenta e irregular detención por parte de los oficiales que iban a bordo de la patrulla BC525A-1.

Según los datos recabados de familiares y vecinos, Jorge corrió aún con vida a una vivienda ubicada en Residencial Margaritas donde pidió ayuda y de inmediato los habitantes llamaron al número de emergencias 911; lamentablemente al arribo de Cruz Roja, Jorge ya no contaba con signos vitales.

"Mi hermano falleció por la golpiza, ahora no me quieren dar en Semefo la causa de su muerte; sin embargo, ya sabemos cuál fue la causa de muerte, aunque no tenemos un documento oficial, tiene fracturas corporales, múltiples lesiones y problemas en los pulmones debido a que le quebraron las costillas.", manifestó Gabriel Cabrera.

El hermano de la víctima, pidió a la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez que hagan limpieza en las corporaciones de seguridad para evitar que otra persona muera en manos de la autoridad.

"Ellos están coludidos con el narcotráfico, no tengo las pruebas, pero todo mundo lo sabemos y que la mayoría de los cuerpos que siembran en la ciudad son de ellos, todos hemos tenido sufrido algún abuso de la autoridad", lamentó Cabrera.

Jorge Luis era Ingeniero electromecánico, residía en Estados Unidos y padre de una menor de edad.

Este lunes, sus familiares colocaron un altar en memoria de Jorge Luis en el lugar donde lo encontraron sin vida y señalan que buscarán justicia con autoridades estadounidenses.

"A mi primo lo mataron los policías de Tijuana, exigimos justicia, cárcel y muerte para los culpables, queremos ser escuchados", exclamó Karla Lizeth, prima de la víctima.

A pesar de que el secretario particular de la Sindicatura Procuradora Municipal, Armando Sandoval Cortez, aseguró que fue una falta grave la manera en que elementos de la Policía Municipal arrestaron al joven de 30 años, estos siguen en activo.

En caso de comprobarse que los uniformados asesinaron a Jorge, estos deberían ser suspendidos de manera definitiva y sería un juez penal quien determinaría su situación legal, detalló Sandoval Cortez.

