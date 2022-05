"Me ayuda muchísimo en materia de seguridad": AMLO incluye a Rosa Icela Rodríguez entre los presidenciables

Una funcionaria más del Gobierno Federal se suma a la carrera presidencial, al menos así han sido interpretadas las palabras emitidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana durante su conferencia matutina al destacar la labor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Rosa Icela Rodríguez.

De esta manera, la funcionaria encargada de la Seguridad en el país, se suma a los elogios que el mandatario ha emitido hacia la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam, el canciller Marcelo Ebrad y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“(...) Rosa Icela me ayuda muchísimo, la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana… hasta me reclaman que ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos, no la mencioné a ella, pues también aprovecho, porque está haciendo una muy buena labor”, mencionó el presidente durante la conferencia mañanera.