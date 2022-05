Aunque no les guste a mis adversarios: “La CDMX es de las más seguras” del mundo, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó en la Mañanera que, aunque no les guste a sus adversarios, en la Ciudad de México hay avances notorios contra la delincuencia que la posicionan como una de las ciudades más seguras del mundo, por encima de otras como Nueva York y Chicago de Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional en su conferencia de prensa de este jueves, aplaudió la administración de la capital mexicana que ha llevado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y su gabinete de seguridad.

“En materia de seguridad es notorio el avance en la Ciudad de México, que es de las ciudades más seguras. Se dijo, y se puede probar, que es más segura que varias ciudades de Estados Unidos, la ciudad de México es más segura que NY. Yo sé que esto no les va a gustar a nuestros adversarios, pero ya como no se enojan tanto, antes se ponían coléricos, ahora ya no tanto. Y ya no hay que enojarse para nada”, expuso.