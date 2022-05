División en Legislatura Edomex frenó otra vez discusión de matrimonios igualitarios

La división de posturas sobre los matrimonios igualitarios finalmente frenó otra vez su discusión en el Congreso mexiquense. Y es que se aplazaron los trabajos en comisiones, en la que Morena y PRD lamentaron la simulación y acusaron a otras bancadas.

Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia, y de Igualdad de Género, fueron notificadas y no hay fecha de reanudación para la segunda mesa de análisis.

Por ello, diversos colectivos se manifestaron en el primer cuadro del Centro Histórico de Toluca.

En entrevista, la diputada de Morena, Anaís Miriam Burgos Hernández, criticó que la reunión programada este 19 de mayo, se canceló porque no se quiere avanzar en el tema en el que negó empuje la adopción y sólo pretende garantizar el derecho del cónyuge o concubino.

Ella es autora de una de las tres iniciativas sobre la legalización de las bodas gay.

Criticaron que primero se mostró voluntad para dictaminar el 12 de mayo Foto: Especial

“Aún no hay una fecha, seguiremos insistiendo de manera particular, la idea es seguir empujando hasta que lo logremos, no tenemos una respuesta todavía de por qué se echó para atrás, la reunión, por qué no se quieren tocar estos temas”, reclamó.

Burgos Hernández señaló que se frenó el debate porque dentro de las bancadas no se tiene la mayoría que apoye reformas al Código Penal. Y apuntó al PRI como a NAEM de no querer que se avance.

“Dentro de los propios grupos parlamentarios pues habrá voces que están a favor, pero no en su mayoría, y eso es lo que ha retrasado y lo que ha detenido por completo el tema de matrimonio igualitario”, aseguró.

La también legisladora morenista, Beatriz García Villegas, evaluó que, con el aplazamiento del debate, son otra vez omisos y comente agravios en contra de la comunidad LGBTTTIQ. Ella presentó también iniciativa en la materia.

“Bueno a mí de manera personal un agravio porque yo creo que los colectivos habían cooperado en todo pensando que actuaban de buena fe”, mencionó.

Reveló que fueron notificados de la postergación de los trabajos, sin alguna explicación o nueva fecha. Consideró que era necesario que los presidentes de las comisiones o los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dieran a conocer la decisión.

“Pero en este caso no fue de esa manera solamente se notificó llegaron esas notificaciones a los miembros de comisión y hasta ahorita no sabemos nada al respecto”, afirmó.

Desde la bancada del PRD, quien presentó otra iniciativa en la materia, reclamó que hay simulación y omisión.

Criticaron que primero se mostró voluntad para dictaminar el 12 de mayo, y posteriormente se aplazó. Pidieron a las bancas que legislen para todos los mexiquenses y que se retomen los trabajos y los mismos se agilicen.

