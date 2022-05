Con este programa buscan reducir la violencia en las secundarias de la CDMX

El Programa de Prevención de Violencias y las Adicciones en Escuelas Secundarias de la Ciudad de México, que busca implementar acciones que permitan fomentar la cultura de paz, disminuir actos de violencia, evitar el consumo de sustancias psicoactivas y de promoción de vida saludable en beneficio de 21 mil 521 jóvenes de 40 planteles educativos, principalmente Gustavo A. Madero e Iztapalapa, inició.

Se trata de una acción que emprendieron el Gobierno capitalino y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Autoridad Educativa Federal.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó que el principal objetivo del Programa de Prevención de Violencias de Prevención de las Violencias y las Adicciones es alejar a las y los jóvenes de cualquier tipo de violencia, evitar que se acerquen al consumo de algún tipo de droga, así como brindar una capacitación a docentes, madres y padres de familia para se conozca el impacto que puede tener alguna adicción.

“Construir la paz no solamente es atacar delincuentes, es construir una cultura de paz desde las escuelas y desde el ambiente familiar; así que, eso es lo que nos traen Rosa Icela, Luis Humberto y por eso nuestro mayor agradecimiento para construir una Ciudad de Paz”, dijo.

En el evento que se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Diurna núm. 85 “República de Francia”, la mandataria informó que las escuelas públicas contarán con conectividad Wi-Fi para conectarse a internet gratuito, a fin de que puedan conjuntarse con sus actividades educativas.

Las autoridades mantendrán diversos servicios para promover una convivencia sana

Agregó que también se apoya la educación de un millón 200 mil estudiantes mediante la “Beca del Bienestar para Niños y Niñas. Mi Beca para Empezar” y con la mejora de la infraestructura pública de los planteles educativos con “Mejor Escuela. La Escuela es Nuestra”.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, precisó que se impulsarán jornadas de prevención de adicciones en las escuelas secundarias de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

“Queremos que disfruten su escuela y que tengan un desarrollo pleno, lejos de las adicciones y de la violencia. Nuestro compromiso es la seguridad de todas y todos ustedes, y trabajamos a diario en ello”, dijo.

También solicitó a los adolescentes de secundaria cuidarse, no buscar una falsa satisfacción en las adicciones, ser cautos, no cruzar la línea, tener las antenas bien prendidas y no traicionar sus valores, a su familia ni sus sueños.

El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, señaló que el programa busca evitar las adicciones desde la escuela con un enfoque pedagógico, con acciones comunitarias que buscan disminuir las violencias y el uso de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundarias públicas.

“Estamos seguros que este programa nos brindará a las familias, nos brindará a los maestros y a las escuelas mejores herramientas para prevenir las acciones; y, sobre todo, estoy seguro que este programa ayudará a que no se pierda el talento invaluable de nuestros jóvenes, pero estoy seguro, también, que solo trabajando en comunidad y trabajando juntos, lo lograremos”, añadió.

La titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tania J. Enríquez Mier, explicó que el programa contempla llevar a las escuelas secundarias diversas jornadas de prevención, promoción de vida saludable, así como actividades recreativas, deportivas, pláticas y talleres, además, el programa se extenderá en toda la Ciudad de México y posteriormente a otros municipios del país.

En el evento también estuvieron presentes el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa; la directora de la Escuela Secundaria Diurna Núm. 85 “República de Francia”, María Elena Ramos Martínez; y alumnas, alumnos, madres y padres de familia del plantel educativo.

