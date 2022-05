Las 5 noticias destacadas HOY miércoles 18 de mayo: 21 casos de hepatitis aguda infantil, liberan a detenido por asesinato de periodistas y más

Inicia la mañana bien informado sobre los temas más relevantes del momento sobre el acontecer nacional e internacional, aquí te compartimos las 5 noticias más destacadas de este miércoles 18 de mayo.

México reporta 21 casos sospechosos de hepatitis aguda infantil; confirma López-Gatell

Ante la alerta mundial por el surgimiento de una extraña hepatitis aguda que está afectando a los niños del mundo; en México se tiene el registro de al menos 21 casos sospechosos, así lo dio a conocer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien aseguró que hoy no hay ninguna indicación de que se trate de una enfermedad infecciosa.

“Hasta el momento estamos en estudio con 17 casos, más estos cuatro que se informaron ayer”, explicó el funcionario federal en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a que se desconocen las causas exactas de este padecimiento, López-Gatell pidió tener presente que hasta el momento ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar su peligrosidad y tampoco se puede desechar que sea infecciosa.

Esta enfermedad puede ser causada por múltiples razones, la más común es por virus. FOTO: El Heraldo de México

Liberan a detenido por homicidio de periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila García

El señalado como presunto implicado en el asesinato de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila García, Antonio de Jesús “N”, fue liberado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, luego de que tras validar su identidad la dependencia determinó que se trató de un error y detuvieron a un homónimo, es decir, que el detenido no tiene los mismos nombres y apellidos de la persona que es buscada por la autoridad competente.

Por medio de un comunicado la FGE, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, indicó que la persona detenida por elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) no corresponde a la señalada por el homicidio doloso calificado de las comunicadoras.

Ante esta liberación la FGE mantiene el operativo de búsqueda coordinado con autoridades federales y estatales para dar con los presuntos responsables del asesinato de Yessenia y Sheila Johana, el pasado 9 de mayo en el municipio de Cosoleacaque, al sur del estado de Veracruz.

Las periodistas fueron acribilladas el pasado 9 de mayo en Cosoleacaque, Veracruz. FOTO: ESPECIAL

Jorge Alcocer responde a médicos mexicanos: “Hay plazas pero rechazan ir a zonas alejadas”

Los médicos mexicanos no quieren ir a trabajar a zonas alejadas y marginadas de las grandes ciudades, motivo por el cual se contrató a médicos cubanos por parte del gobierno federal, de esta forma el secretario de Salud, Jorge Alcocer, respondió a los profesionales de la salud nacionales, quienes se han inconformado con la contratación de médicos cubanos al señalar que no es que falten doctores en el país, sino que lo que falta son plazas y garantizar la seguridad de los galenos en estas zonas de la República Mexicana.

“Los médicos aducen inseguridad, en principio, pero también no buscan estar en lugares remotos del país, donde se les olvida lo que es el principal sentimiento y derecho que tienen los pacientes, ser atendidos estén donde estén, y esto es lo que nos señala el porqué se tiene que recurrir a otras modalidades, como es la contratación del extranjero”, acusó el titular de la secretaría de Salud.

Durante la mañanera, el funcionario federal explicó que desde hace tres años hay plazas vacantes en el IMSS, especialmente en zonas marginadas. Lo más sobresaliente, añadió, es que esas se han reiterado, pero los médicos no quieren acudir. Son 41 del IMSS-Bienestar y 469 del IMSS ordinario, 510 en total, explicó.

El titular de salud detalló que hay 510 plazas sin ocupar desde hace tres años. FOTO: Daniel Ojeda

Guatemala se suma a “boicot” contra Cumbre de las Américas; presidente Alejandro Giammattei tampoco asistirá

Luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador haya condicionado su asistencia a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles en junio, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este martes que no asistirá.

A Guatemala y México se les suman los mandatarios de Argentina, Bolivia y Honduras, quienes han manifestado no asistir a la cumbre sino se invita a todas las naciones ante la exclusión de Cuba. Nicaragua y Venezuela.

Pese a esta postura regional, la decisión del mandatario de Guatemala se da luego de que Estados Unidos, anfitrión de la cita, criticó el martes la designación de la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, por cuatro años más, lo que no fue bien recibido por Giammattei. "No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir", sostuvo el gobernante.

"Se lo dije y lo repito al embajador de esa nación [EEUU], que este país [Guatemala] podía ser de este tamaño [pequeño], pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía", afirmó el presidente, durante una actividad de la embajada de México en su país.

AMLO y Giammattei no acudirían a la Cumbre de las Américas. FOTO: El Heraldo de México

Pentágono reporta aumento de avistamientos OVNIS

Un número creciente de objetos no identificados han sido reportados en el cielo en los últimos 20 años, dijo el martes un alto oficial estadounidense de defensa a una comisión del Congreso, en la primera audiencia sobre OVNIS "objetos voladores no identificados" en medio siglo.

"Desde el inicio de los años 2000, hemos observado un número creciente de objetos no autorizados o no identificados", dijo Scott Bray, director adjunto de inteligencia naval de Estados Unidos.

Bray indicó que el Pentágono no ha detectado nada "que pueda sugerir un origen no terrestre" de estos fenómenos, pero tampoco excluyó esta posibilidad.

"Los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial de seguridad nacional y deben ser evaluados en ese sentido", dijo el representante demócrata Andre Carson, quien estaba a cargo de presidir el panel de la audiencia.

El ejército de Estados Unidos y la inteligencia están enfocados en determinar de primera mano si estos fenómenos están relacionados con posibles amenazas contra el país. FOTO: El Pentágono

