Amenazó a una taquillera, rompió cristales... y terminó rogando por una ambulancia | VIDEO

En redes sociales se hizo viral un video en el que se ve el momento en el que un hombre pierde el control y se pone violento en la terminal de autobuses de Huatulco, Oaxaca. Esto después de perder su viaje.

En el clip se puede ver que el sujeto comienza a discutir con la persona que vende boletos y después de que no consigue su objetivo, decide tomar las cosas a la mala. Agarra un bote que está al lado de la ventanilla y rompe el cristal de la taquilla. Después tira un puñetazo y decide entrar al lugar en donde venden los boletos.

Al darse cuenta, varios clientes prefieren salir del lugar y la mujer que atiende la taquilla le reclama y grita "¿qué te pasa? A lo que el hombre pide en repetidas ocasiones que le hagan el cambio del boleto.

"Pide una ambulancia, me estoy desangrando"

Esa parte del video no se ve, pero sí se puede escuchar que la mujer que vende los boletos sigue gritando y pididendo ayuda. A lo que envalentonado, el hombre le dice "¿qué, no me vas a dar mis boletos?"

Después de varios intentos es cuando cambia la historia por completo. El sujeto deja de pedir sus boletos y comienza a suplicar por una ambulancia. Uno de los vidrios le cortó el antebrazo y la sangre está por todos lados.

Al escuchar el ruido, un trabajador de la terminal entra a ver qué pasa. Ve que el hombre está sangrando y le pregunta qué pasó. Sin más hipótesis en la cabeza, el herido le dice: "Me desangré por idiota".

El hombre fue atendido y llevado en una ambulancia a un hospital, para ser revisado.

Los cristales de la taquilla le abrieron el brazo

FOTO: Twitter

