¡Como en Formula 1! Sujetos roban las 4 llantas de un auto en menos de un minuto, en Edomex | VIDEO

En redes sociales se hizo viral un video en el que tres sujetos se roban las cuatro llantas de un auto estacionado, en menos de un minuto. Esto sucedió en Chalco, Estado de México y fue grabado por una cámara de seguridad.

En el video se puede ver que los tres ladrones llegan en un auto negro y se bajan del él para cometer su crimen. Después son dos de ellos los que se ponen a aflojar las llantas y a quitarlas del auto que se encuentra estacionado.

Mientras, el otro sujeto saca un arma y se pone a cuidar que nadie se acerque, en lo que sus compañeros cometen el crimen. Pero una persona se da cuenta de lo que están haciendo estos tres delincuentes.

Los amenaza con un arma de fuego

Una persona de la casa que está frente al auto se da cuenta del robo. Por eso, desde la ventana les dice algunas cosas. En ese momento es cuando el que está cuidando saca el arma y amenaza al dueño del auto, exigiendo que se quede adentro del hogar.

Tras un minuto, las cuatro llantas ya están en el carro de los ladrones y los tres tipos corren para subirse a él. En las imágenes se puede ver el auto color blanco, ya sin llantas y cómo escapan los ladrones en su vehículo.

Según la publicación en redes sociales, la policía dijo que no se podría atender el caso, porque no hay personas lesionadas y no se puede considerar un robo, ya que no había nadie en el carro mientras los ladrones hacían de las suyas.

Las tres personas huyen del lugar, tras robarse las cuatro llantas

FOTO: Twitter

