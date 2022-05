"Educar no es golpear": Mujer jala del cabello a bebé en calles del Edomex y explota indignación en redes | VIDEO

Este lunes 16 de mayo se difundió en redes sociales el momento en que una mujer agrede físicamente a una bebé que se encontraba arriba de su carreola.

En las imágenes se aprecia como a plena luz del día la mujer jala del cabello a la pequeña y la comienza a regañar. Los hechos ocurrieron en calles del municipio de Valle de Chalco, Estado de México.

La bebé comienza a llorar y la mujer la sacude de una manera agresiva. Tiempo después, la mujer coloca a los dos bebés en la carreola y sale de la escena.

El momento quedó grabado por una cámara y provocó una serie de reacciones entre los internautas, quienes tundieron la actitud del adulto que se observa en el clip. No se sabe si la mujer era la madre de los pequeños.

"Golpear no es educar, ningún niño se merece esto", No me imagino el terror que viven estos pequeños" y "esto vaya que provoca enojo", fueron algunos comentarios de los internautas.

Información de la ONU, indica que México se ubica en el sexto lugar en América Latina, al tener un alto número de homicidios de menores; tan solo en los últimos casi 25 años, murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes, menores de 14 años.

De acuerdo el último informe anual Unicef México, este país ha logrado mejorar sus índices en el acceso a la educación básica, sin embargo los problemas más grandes a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes son la situación de pobreza extrema, mortalidad infantil y materna en comunidades marginadas, inequidad por ingreso, origen étnico y género.

La Unicef estima que en México, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional.

