Doctores de Tamaulipas rechazan la llegada de médicos cubanos

El gremio médico del sur de Tamaulipas alzó la voz para externar el agravio que sienten al enterarse de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en México no hay suficientes médicos, por lo que tienen la intención de traer de Cuba.

El director de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus Tampico, Raúl de León Escobedo, dijo en entrevista que es lamentable el encontrar esa falta de empatía y de sensibilidad por parte del Ejecutivo.

Declaró que para el gremio médico constituye un agravio, un insulto, el decir que no hay suficientes médicos en México, eso es una mentira, "

Les comparto un dato: cada año 52 mil médicos mexicanos se quedan sin empleo y no hay una opción laboral, no hay un salario bien remunerado con el cual nos pueda atraer" "Aún trayendo al Dr. House, sin apoyo, sin equipo, sin tecnología, sin quirófano, sin unidades de cuidados intensivos, es ir a hacerme tonto porque no va a cambiar eso el estado de salud de nuestra población, entonces, mentira que no hay suficientes médicos, sí los tenemos, lo que no tenemos son fuentes de empleo bien remuneradas que podamos nosotros llenar con la mano de obra calificada que tiene nuestro país", recalcó el galeno tampiqueño.

Médicos están altamente especializados en México. Foto: Especial.

El médico aclaró que no tiene nada en contra del pueblo cubano; sin embargo, en este momento no saben quiénes son "qué categorías tienen, qué perfiles van a cumplir y sobre todo cuál es el alcance de su responsabilidad. Aquí se nos obliga a tener una licencia, a tener una cédula, a tener un colegio que avala esa calidad y cuando las cosas salen mal, estamos aquí para dar la cara ante las consecuencias de nuestra actuación y estos invitados de honor bajo qué condición vienen, cuánto van a ganar cuál es el nivel de compromiso y de la responsabilidad no lo sabemos", enfatizó.

"No sabemos quiénes son como no lo sabíamos cuando los trajeron con la pandemia, que porque iban a salvar vidas, alguien de ustedes los vio salvando vidas? Porque yo sí vi a mis compañeros de la Secretaría de Salud del IMSS que estuvieron en el frente de batalla y nunca se les reconoció, a muchos de ellos les cortaron el contrato, se quedaron sin empleo y esa es una realidad", recalcó De León Escobedo.

Dejó en claro que sí hay mano de obra calificada en México en cuanto a médicos, lo que falta, enfatizó, son opciones de empleo bien remuneradas, "las zonas alejadas son un riesgo para los doctores y nadie habla de eso, mañana podemos poner a un carpintero allá, pero sin herramientas ni taller no es ir a poner nada más, mañana podemos ir a poner a un trasplantólogo en Jaumave y si el señor no tiene quirófano, no tiene banco de sangre quiero ver qué va a hacer. Ir con un estetoscopio y un maumanómetro de verdad que es engañar y faltar al respeto a la inteligencia de la gente", concluyó.

DRV