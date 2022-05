Claudia Sheinbaum da espaldarazo a candidatos de Morena que disputan una gubernatura

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, destacó que lo más importante de sus visitar a los estados que tendrán elecciones este año es “que siga avanzando la Cuarta Transformación en el país”.

Por ello, al preguntarle sobre los gritos de “¡presidenta!” que se escuchan en algunos actos políticos y no solo para ella, sino para sus compañeros de partido Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, la mandataria capitalina refirió que el objetivo en estos momentos es brindar apoyo a los candidatos de Morena.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum visita la refinería de Dos Bocas

La jefa de Gobierno ha visitados los estados que disputan una gubernatura en México. Foto: Especial.

Asimismo, evitó contestar si ya veía como competencia a la presidencia de la república a Ebrard y Monreal, pues insistió “tanto de ellos como es mi caso, el objetivo más crucial, es apoyar a nuestros compañeros para que siga avanzando la cuarta transformación”.

Dejó en claro que estas declaraciones las hace de manera personal y no como autoridad de la Ciudad de México.

A quienes señalan que ya comenzó a realizar actos de campaña con miras al 2024, Sheinbaum Pardo respondió; “No, en mi caso es apoyar a los candidatos… bueno, ya puedo decir gobernadores, gobernadoras porque los seis van a ganar”, dijo.

“Al mismo tiempo, en el caso de la visita a Dos Bocas, fue una invitación que hizo la secretaria Rocío Nahle, creo que a todos los gobernadores y gobernadoras; y, en mi caso, no solamente porque es una obra prioritaria del Presidente que sabemos, desde hace tiempo, que se habla de la construcción de una nueva refinería, sino también por mi profesión y lo que significa lo que he trabajado durante mucho tiempo sobre energía, me parecía importante ir a conocerla”, concluyó.