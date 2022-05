Segob detalla acuerdo con aerolíneas; los vuelos de carga se van al AIFA

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, dio a conocer en la Mañanera que hubo un acuerdo con aerolíneas comerciales para aumentar operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

También hay un acuerdo para que los vuelos de carga -nacionales e internacionales- así como los charters, se muden a Santa Lucía.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Secretario de Gobernación explicó que primero se mudarán las actividades de los vuelos de carga doméstica y en un lapso de tres meses los internacionales.

Las aduanas siguen en un proceso de adaptación, por los que los vuelos de carga internacional deberán esperar unos mes más, pero se espera que a fin de año ya estén funcionando al 100 por ciento.

Aerolíneas confirman aumento de vuelos desde el AIFA

Respecto a los vuelos de pasajeros, aerolíneas -como Aeroméxico- ofrecieron el aumento de operaciones de manera progresiva.

Por ejemplo, Aeroméxico aumentará operaciones a 10 vuelos en agosto y luego otros 15, para ir avanzando en tema de la operación.

Adán Augusto López Hernández también dio a conocer que dejarán de utilizar el aeropuerto de la Ciudad de México, las empresas aéreas que que tengan adeudos

Y en el AIFA se convino con las empresas no permitir los vuelos no permitidos o no programados y afirmó que no existe ningún decreto para obligar a las aerolíneas a incrementar sus vuelos en la nueva terminal aérea.

