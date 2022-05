AMLO condiciona su asistencia en la Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador condicionó su presencia en la Cumbre de las Américas, la cual organiza el gobierno de Joe Biden en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario mexicano puso como condición que Estados Unidos invite a todos los países del continente americano sin exclusión alguna, después de que el gobierno estadounidense afirmó que no convocará a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Lo voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo… Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, dijo a pregunta de la prensa.