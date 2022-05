Exdirector del Seneam hizo mal rediseño del espacio aéreo y ejercía terrorismo contra los trabajadores: SINACTA

El Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (SINACTA) dio a conocer que el rediseño del espacio aéreo ha generado una mayor incidencia durante los últimos cuatro meses, ya que se ha incrementado hasta 300 por ciento.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez de El Heraldo Media Group, Ángel Iturbe Estrop, secretario general y secretario de organización del SINACTA indicó que ellos son totalmente apolíticos.

"La filosofía del sindicato y de quienes estamos en la dirigencia es no involucrarnos en absolutamente ninguna actividad de tipo político. Nuestro trabajo es absolutamente técnico, es de protección a las vidas humanas que se ponen en nuestras manos, es triste que se trate de cubrir con otro criterio lo que es un tema de seguridad", aseguró.

Comentó que es realmente decepcionante el manejo que se hizo del rediseño aéreo o en la administración anterior con Víctor Manuel Hernández Sandoval, porque es la anarquía total, la despreocupación e insensibilidad por la materia de que se trata: vidas humanas, no se puede jugar con eso.

"En aviación no se inventan las cosas, ya están inventadas, los procedimientos están regulados a nivel internacional, no son cuestiones locales, regionales ni nacionales, esto es un sistema mundial que tiene que caminar como un reloj, si uno de los engranes falla, se puede desplomar por lo menos un parte importante del sistema", explicó.

"Se hizo un rediseño sobre las rodillas, como si se estuviera planeando la urbanización de un lote para hacer casas en las orillas de la ciudad y deben intervenir muchos especialistas de muchas áreas, unos para el proyecto, otros para el diseño y una vez que se tienen todo aprobado se tiene que trasladar a simuladores para verificar que esté funcionando y con diferentes escenarios, después una vez que se aprobó en ese nivel, se debe llevar a una práctica en vivo para certificarlo con aviones especializados".

Asimismo, dijo que es importante informar a todo el mundo del cambio y dar un tiempo para que las tripulaciones de vuelo, compañías aéreas y los controladores tomen los cursos de capacitación para conocerlo y adaptarse a él, para echarlo a andar.

"Tiraron a la basura el diseño de todo el país e inventaron esas rutas que en algunos lugares son francamente conflictivas, peligrosas y que hemos estado reportando incidentes de manera regular y cuando lo peligroso se vuelve normal estamos a un paso de la catástrofe", manifestó.

Finalmente, Iturbe Estrop denunció que el ex director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Manuel Hernández Sandoval, y su mano derecha Campiña Gómez, acosaron a diversas compañeras e incluso a algunas las corrieron por no acceder a sus pretensiones, además, había un ambiente de terrorismo laboral, despidiendo a personal que no se sometía.

Ante esto, invitó a todas las compañeras que se sientan o sean agredidas que se acerquen a ellos y recurran a cualquier instancia para recibir apoyo.

"Ninguna mujer en México y ni en mi ambiente de trabajo, en mi gremio no debe permitirlo, no están solas, estaremos con ellas hasta el final de ese proceso y que quienes han causado estos daños, paguen lo que hicieron".

