AMLO tiene ideas contradictorias y fantasiosas en política exterior: Exembajador de México en Cuba

El exembajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe habló sobre las declaraciones del presidente López Obrador, en donde dijo que México es "como el hermano mayor en Latinoamérica". Aseguró que son "ideas fantasiosas que se está haciendo porque está viendo el final de su gobierno".

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Ricardo Pascoe aseguró que el mandatario está creando ideas fantasiosas y contradictorias, debido a que "está creando imágenes épicas de su persona y de su administración. Quiere ser el gran renacionalizador y no pudo hacerlo".

El diplomático señaló que lo que más le llamó la atención es la imagen del presidente viajando con sus dos generales, algo parecido a lo que pasó en Centroamérica. "Es una imagen muy de Somoza, de Castillo, para generar una idea de fuerza".

"A mí me extrañó mucho el tema de los militares acompañando al presidente en toda la gira. Está rescatando una de las tradiciones de América Latina, que no habíamos visto en nuestro país, incluso en las épocas más opacas de las administraciones del PRI", aseguró.

Ricardo Pascoe cuestionó la gira de trabajo de AMLO en Centroamérica

FOTO: Archivo

Ideas contradictorias en su gira

El exembajador de México en Cuba explicó que han habido ideas contradictorias en la administración de AMLO y en especial en su gira de trabajo por Centroamérica.

Por ejemplo, dijo que el presidente está siendo contradictorio, porque anunció un declive de la economía estadounidense, pero al mismo tiempo pide crear una "Unión Americana", al estilo de la Unión Europea, en donde se contemple a Estados Unidos.

Otro tema que tocó el ex funcionario es que quiere una unión de toda la región, pero amenazó con no asistir a la Cumbre de las Américas, en caso de que no se contemple invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que "ha generado, por lo menos tres ideas contradictorias entre sí, durante la gira", finalizó Pascoe.

