Vacuna Abdala: ¿Qué tan segura es su aplicación para los menores de edad? Experto revela

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las vacunas Abdala contra Covid-19 que adquirirá de Cuba serán destinadas a menores de dos años en adelante.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, comentó que esta vacua no está aprobada ni se han presentado sus estudios fase III a la OMS, pese a que se le solicitó a Cuba desde enero.

"Es increíble que después de lo que vivimos con CanSino, en donde sucedió lo mismo con el magisterio, pues ahora se pueda poner en riesgo la seguridad y la eficacia de una vacuna de la cual, solamente algunos países que no han seguido los protocolos que les piden de seguridad, se vaya a aplicar en nuestro país. Que esto no sea una realidad, porque insisto son vacunas que no están aprobadas y que no sabemos qué tan eficaces y, lo más importante, qué tan seguras son", destacó.

Respecto a la contratación de más de 500 médicos cubanos que irán a lugares remotos del país, Moreno señaló que según el último reporte del Inegi, en el país hay 305 mil 418 de estos profesionales de la salud en el país; sin embargo, esta medida no resolverá el problema de una comunidad, sobre todo si esta no tiene una clínica donde se pueda ofrecer lo básico a los pacientes.

"El médico no es un brujo, requiere de instrumentos para lograr diagnósticos de pruebas, de medicamentos, porque en algunas de estas zonas ni siquiera hay los medicamentos que se necesitan, esto es lo más absurdo que he oído yo", expresó.

La vacuna Abdala no está aprobada, dijo el especialista. Foto: Especial

Señaló que en el país hay médicos que están desempleados porque no tienen un sitio donde laborar, o no quieren ir a estos lugares porque no resuelven los problemas de salud, pero sí arriesgan su vida, por la inseguridad que hay en el país.

El director de la línea de servicio de Medicina Interna del Centro Médico ABC, indicó que 500 profesionales de la salud no podrán resolver un problema de salud, ya que no depende solo de su presencia, sino de toda una infraestructura que cada vez recibe menos presupuesto y que tienen más deficiencias.

Recordó que la experiencia que se tuvo durante la pandemia, cuando vinieron diversos contingentes de médicos cubanos, fue mala, pues la mayor parte de ellos no están preparados, y existe también el rumor de que están contratados por una empresa cubana, en la que cumplen funciones de todo tipo, menos la de atender la salud.

Además, señaló que es importante saber que el estudio de la medicina es distinta en cada país, porque no se dan las mismas enfermedades.

Añadió que la pandemia terminó por desenmascarar un sistema de salud con muchas carencias.

"El médico es uno de varios actores que existen para mejorar la salud", apuntó.

