"Vamos a seguir ganando los juegos por paliza": AMLO compara a la 4T con un equipo de beisbol

En términos de béisbol, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la 4T tiene un equipo con buenos pitchers y cerradores, que le seguirán ganando a los adversarios y por paliza.

Frente a los trabajadores que construyen la refinería Dos Bocas, afirmó que se tienen como cinco pitchers y como 10 cerradores que tiran rectas arriba de las 100 millas.

Esta referencia beisbolera la hizo luego de afirmar que su gobierno no dejará a la nuevas generaciones obras inconclusas.

No vamos a dejar ninguna de las obras en proceso, añadió el mandatario, las vamos a terminar todas para que entreguemos la estafeta y haya un relevo generacional, no a la reelección, porque tenemos que seguir el ejemplo del apóstol de la democracia, Francisco I Madero, sufragio efectivo, no reelección

En ese sentido, aseguró que habrá relevo generacional y para que entiendan ustedes los que juegan béisbol: tenemos como cinco pitchers abridores, mujeres y hombres y como 10 cerradores, mujeres y hombres, y todos tiran más de 100 millas, pura recta cortada como las que tiraba el panameño Mariano Rivera.

"Y no sólo recta cortada como la de Mariano Rivera, quién entró al Salón de la Fama con todos los votos, fíjense que tremendo pitcher, caballo, como se dice en el béisbol... y además tenemos hombres y mujeres también que tiran moña, no sólo es la recta, sino curva, y otras pichadas que no son fáciles de batear.

"Lo que sí les puedo decir, es que vamos a seguir ganando, vamos a seguir ganando los juegos por paliza,", remató.

Se despidió en el Día del Trabajo agradeciendo el trabajo que realizan en la construcción de la refinería Dos Bocas: "que vivan los trabajadores y sus familias, que vivan los mártires de Chicago, que vivan los trabajadores y q viva México, viva México", remató.

Enviado Francisco Nieto

