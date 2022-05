SEP: ¿Cuándo será el primer MEGAPUENTE de mayo 2022?

Este domingo 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, el primer día feriado del mes ya que oficialmente se considera un día inhábil, sin embargo, al ser una jornada en el cual muchas personas no trabajan por ser fin de semana, además que no se recorrerá a otra fecha, no podrán disfrutar de otro día de descanso.

Por este motivo hay quienes se preguntan cuándo será el próximo día en que habrá megapuente y si éste tocará en el mes de mayo; cabe destacar que si bien este mes cuenta con otros días feriados, no serán días de descanso para todos debido a que no se consideran oficiales. Tal es el caso del 5 de mayo, día en que se conmemora la Batalla de Puebla.

Por lo que el próximo jueves, y de acuerdo al Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2021-2022,, se suspenderán las labores escolares únicamente por esta jornada. Como tampoco se recorrerá este día, los estudiantes del nivel básico de educación no podrán disfrutar de un mega puente, pero sí de un día de descanso. Sin embargo, tendrán que incorporarse a sus clases con normalidad el viernes 6 de mayo.

Todos los días festivos en mayo de 2022

El 1 de mayo es considerado día de descanso oficial.

Otra de las fechas que en mayo se consideran días festivos en nuestro país, las cuales no quiere decir que se consideren días de descanso oficial, es el 10 de mayo, recordado como el "Día de las Madres", celebración que se festeja cada año, desde 1911, durante la misma fecha.

Si bien hay algunas empresas que asignan este día como jornada de descanso para las mamás, es una decisión que corresponde de manera particular a cada compañía y no se hace extensiva a la generalidad, por lo que no se trata de un feriado obligatorio.

El 15 de mayo es otra fecha destacada en México, sobre todo para el ámbito educativo y el sector docente, ya que este día se celebra el "Día del Maestro", el cual fue instaurado por los diputados en el año 1917. Si bien algunas escuelas permitían al personal docente descansar este día, lo que se hacía extensivo al resto del alumnado, este año no será así.

Solo los alumnos de educación básica podrán disfrutar de un megapuente en mayo.

Finalmente, el último día feriado del mes será el viernes 27 de mayo, cuando se lleve a cabo la junta del Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual se suspenderán las labores docentes en todas las escuelas de educación básica del país. Por ello, esta fecha será el único megapuente que tendrán los alumnos de educación básica en este mes.

