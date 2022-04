Joe Biden incumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó este viernes al posicionamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tras el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y recordó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes:

"Con todo respeto podemos discrepar de manera respetuosa. Él habla (Ken Salazar) que pueden haber acciones de origen jurídico y nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre. No hace falta, no hay ninguna violación a ningún tratado (con la Reforma Eléctrica) y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, aún en exceso. Preferimos eso, que todo mundo pueda manifestarse, expresarse. Nosotros sí vamos a ir a ser respetuosos. Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes, eso no lo voy a hacer. Sí él ya lo pro", indicó.

López Obrador destacó que sigue existiendo buena relación con el embajador: "Sí, él ya lo propuso (Joe Biden) y no lo ha cumplido, pero no voy a estar acudiendo a organismos internacionales, a paneles internacionales, y vamos a seguir siendo respetuosos. Llevamos muy buena relación con Ken Salazar y entiendo, hay presiones, de ellos mismos", refirió el presidente.

México vive una nueva etapa democrática

López Obrador señaló que la realidad política que existe ahora en nuestro país es muy diferente que la que se vive en Estados Unidos, en donde las empresas particulares tienen una gran influencia en las decisiones que toman los servidores públicos:

"Con todo respeto, en Estados Unidos existe al costumbre de que los senadores, los diputados, los políticos reciben dinero de las corporaciones empresariales, yo no voy a calificar si eso está bien o está mal. Entonces un funcionario en Estados Unidos tiene que alinearse. Si hay una empresa que se siente afectada acude al Departamento de Estado, esa es su política", declaró el presidente.

Finalmente indicó que México vive ahora de una nueva etapa democrática en su historia: "Nosotros estamos inaugurando una etapa democrática nueva en donde es el interés del pueblo, el que prevalece, no hay interés de las cúpulas y esto es una gran transformación, porque esto es la democracia."

