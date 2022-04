Caso Hugo: Legislatura destaca resultados de la FGJEM pese a la presión social

En el Congreso local reconocieron los resultados de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) en el homicidio del menor de edad Hugo, pese a que el caso se hizo mediático y existió presión social, pues se advirtió que no debe prevalecer la impunidad.



El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, fijó postura sobre el hecho que estalló el martes luego de que familiares y amigos de la víctima bloquearon Periférico Norte.

A pregunta expresa, destacó que al no prevalecer la impunidad es como se refleja que hay trabajo, por lo que reconocen que la FGJEM haya atendido la demanda social en torno al asesinato del menor.



“El caso es que hay resultados, no, y sobre todo que no haya impunidad, entonces si no hay impunidad es que se está trabajando", evaluó.



Hernández González, reconoció que el caso se volvió mediático y las autoridades deben trabajar sin la necesidad de este escenario, aunque, aceptó, la labor que realizan los medios de comunicación.



“No tienen que ser mediáticos, que bueno que los medios ayudan, sí, pero no necesariamente, ojalá que no tenga que mediar, valga la expresión, una denuncia a través de los medios de cualquier nivel para que las autoridades", apuntó.



El titular de la Jucopo precisó que a partir de este caso no pueden emitir si hay fallas, menos si hay aciertos o desaciertos en la institución ahora dirigida por José Luis Cervantes Martínez.



Puntualizó que la valoración debe partir de la actuación y la estrategia que se lleve a cabo, sumado al tema de inteligencia, operación, apertura y finalmente la transparencia, con la que deben trabajar las autoridades.



“Podemos nosotros manejarlos en aciertos o desaciertos, por ejemplo, al final del día tiene que hacerse alguna valoración de toda una actuación que tiene que ver con la estrategia”, aseveró.



El homicidio de Hugo, ocurrido el 2 de abril en Jilotzingo, llegó al camino de la justicia a partir de que familiares y amigos hicieron presión social a partir del martes.

