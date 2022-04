No voy a dar ninguna declaración: Adán Augusto López sobre viaje en avión oficial

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López aseguró que no dará ninguna declaración sobre los cuestionamientos de la promoción hecha a la Consulta de Revocación de Mandato y el presunto uso de una aeronave oficial para acudir a un evento de Morena en Coahuila.

"No voy a dar ninguna declaración, ustedes saben que yo no acostumbro a dar declaraciones, no es mi papel", afirmó el responsable de la política interior.

Entrevistado en la estación del Metro Zócalo tras salir de Palacio Nacional, Adán Augusto López indicó que él no dará declaraciones sobre la Consulta de Revocación de Mandato y el Instituto Nacional Electoral.

"En ningún caso doy declaraciones. Yo nunca he dado declaraciones, a ustedes les consta que soy respetuoso respeto su derecho a preguntarme y yo soy una persona que no acostumbra a dar declaraciones (...) así soy yo (...) no voy a dar ninguna declaración", reiteró el funcionario.

Dijo que no se va a responder si en el avión oficial con matrícula XC-PFM viajó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.