Realizan comuneros "juicio simbólico" a exfuncionarios en Palacio de Gobierno de Morelia

Morelia, Michoacán.- Habitantes de Arantepacua que se manifestaron este martes en la ciudad de Morelia, llevaron a "juicio simbólico" a los ex funcionarios que ordenaron el operativo policial en el que cuatro comuneros perdieron la vida el 5 de abril de 2017.

Luego de protestar en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde realizaron diversos destrozos, el contingente se dirigió al Palacio de Gobierno en el Centro Histórico, donde un grupo de encapuchados intentaron derribar la puerta principal e incendiarla.

En el interior del edificio gubernamental, policías antimotines rociaron con agua la puerta de madera, lo que impidió que ésta se prendiera en llamas.

Posteriormente, los manifestantes colocaron tres figuras detrás de unas "rejas" en representación de Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán; Adrián López Solís, ex secretario de gobierno y Armando Hurtado Arévalo, ex sub secretario de gobierno, a quienes los comuneros señalan como responsables de la intervención violenta que derivó en la ejecución extrajudicial de los cuatro lugareños.

A cinco años de la masacre, no hay personas detenidas

FOTO: Especial

Las figuras fueron incendiadas en a las afueras de Palacio de Gobierno, como un "juicio simbólico", luego de que a cinco años de la masacre, no hay ninguna persona detenida por la violenta represión en la que también hubo 48 detenciones arbitrarias.

Los pobladores de Arantepacua exigen que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, debido a que el actual titular de la Fiscalía de Michoacán, Adrián López Solís, fungía en 2017 como secretario de gobierno y es uno de los personajes señalados como responsable de los hechos.

