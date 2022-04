¿Habrá ley seca en Puebla por la revocación de mandato?

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, descartó que se aplique a nivel estatal ley seca para el proceso de revocación de mandato y consideró que el proceso se realizará de manera civilizada pese a que reiteró no se ha dado el apoyo suficiente de parte del INE.

Indicó que las fuerzas de seguridad pública estarán pendientes para garantizar el desarrollo en calma del proceso. Señaló que se reitera la invitación a los poblanos a participar en la consulta de revocación de mandato del próximo domingo, al tiempo de señalar que por parte de la administración municipal no habrá decreto para que haya ley seca, pues será tema de los ayuntamientos.

Comentó sobre el “desgano” que ha tenido el Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización del proceso, ya que debió ser un proceso más difundido.

Dijo que debió haber sido una consulta popular mucho más difundida, más abierta por parte de la autoridad que la realiza, muchas más casillas, pero es lo que hay y esas fueron las condiciones, así que no vemos nosotros riesgos de violencia”, asentó. Refirió que este ejercicio generará mejores condiciones de vida democrática, pues en las mejores democracias del mundo las consultas siempre se llevan sin algún problema, cuando en México se han tergiversado las cosas.

Consideró que, al no haber contrincantes de revocación de mandato, y no una elección, no hay contrincantes que generen resistencias en la sociedad, toda vez que se trata de expresarse de manera libre para determinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa o no en el ejercicio de sus funciones.

Dijo que el gobierno estatal no se va a emitir un decreto para prohibir el consumo de alcohol y venta del mismo, pues en todo caso, los ayuntamientos son los que deben definir si creen conveniente hacerlo o no.

"No hemos definido, pero lo más probable es que no emitamos un decreto sobre ley seca, en todo caso que cada ayuntamiento si lo considera necesario, dependiendo de sus condiciones, lo haga o no lo haga, gobierno del estado no va emitir eso", dijo.

