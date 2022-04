Reforma minera no es clara, no se sabe qué pasará con empresas que tienen concesiones, asegura especialista

Claus Von Wobeser, presidente de la Cámara Internacional de Comercio de México, habló sobre la reforma minera y aseguró que no es clara y que aún no se sabe qué pasará con las empresas que tenían alguna concesión para exploración, explotación, procesamiento y comercialización de litio en México.

En entrevista con El Heraldo de México, Von Wobeser explicó que antes de la reforma ya habían concesiones de litio en México, tanto para empresas nacionales como trasnacionales. Y es claro que no habrán nuevas concesiones, pero ¿qué pasará con las que ya las tenían?

Muchas de las empresas que ya trabajaban con el litio en México son de países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y China, mismas que tienen incertidumbre, porque no se sabe si serán indemnizadas, si se expropiará el litio y cómo quedarán ante este cambio.

"En la iniciativa se contemplaba que no se afectarían estas inversiones. Pero si dice que la exploración, explotación, producción y comercialización de este mineral es una función únicamente del gobierno mexicano, se puede entender lo demás", explicó.

Aún no se sabe qué pasará con las empresas con concesiones de litio

FOTO: Archivo

Explicó que en la Reforma no queda claro qué es lo que pasará con las empresas que ya tienen consesiones para explorar, explotar, producir y comerciar con litio. Además explicó que en otros casos que se han dado en diferentes países, han sido condenados a pagar por esas inversiones de las empresas y las consesiones que se habían dado.

Dijo que las empresas seguramente no serán indemnizadas y que tendrán que realizar arbitrajes contra el gobierno, cuando se les retire el permiso que tenían. “No es clara la reforma y no se sabe qué pasará con las empresas", reiteró.

Por último, dijo que se podría mandar un mensaje muy negativo por parte del gobierno de México hacia los inversionistas extranjeros. Esto porque se muestra "que no hay respeto por los contratos firmados con las empresas".

SEGUIR LEYENDO:

Compara Sheinbaum nacionalización del litio con la expropiación petrolera

AMLO dialogará con empresas de autoabasto eléctrico; la actividad es considerada ilegal

AMLO agradecerá en persona a diputados por el tema del litio