Reconocen labor de trabajadores de limpia

Las Secretarías del Medio Ambiente (Sedema), de Obras y Servicios (Sobse), del Trabajo y Fomento al Empleo, así como de Desarrollo Económico (Sedeco) entregaron 37 reconocimientos a personal de limpia que separó correctamente los residuos que recolectan, en apego a la norma 024.

Al hacer uso de la voz, la titular de la Sedema, Marina Robles dijo que este personal de limpia son héroes ocultos que permitieron que la capital estuviera en pie durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

“Hemos hablado siempre de los héroes y las heroínas que hacen que la ciudad marche, que la ciudad permita que trabaje, que esté linda, que la llevemos a un buen rumbo y sin duda esos héroes y esas heroínas ocultos son ustedes, son quienes todos los días hacen que la ciudad esté limpia, son quienes nos empujan a quienes vivimos, en la casas, en los comercios a que hagamos también nuestra parte”, expresó.

Desde el auditorio de la Quinta Colorada, en el Bosque de Chapultepec, Robles García hizo entrega de los reconocimientos a los trabajadores por su desempeño y valiosa participación en la construcción de una ciudad sustentable.

Recordó que desde los años 2000, “con Claudia (Sheinbaum) cuando era la secretaria del medio ambiente, nos reunimos muchísimas veces también con los trabajadores de limpia de la ciudad porque reconocíamos que el actor más importante para que esta ciudad verdaderamente funcionara y funcionara en la separación de los residuos eran ustedes”.

Añadió que “sin ustedes eso no funcionaba y no funcionaba porque son quienes tienen el contacto directo con las vecinas y los vecinos, son quienes además han enseñado a la agente en la separación y quiénes tienen la enorme capacidad de ponerle reglas a los vecinos y llegar a decirles así no es, así sí es, este día le toca tal”.

“Llevamos casi 20 años trabajando para que la ciudad logre tener una buena separación y todos esos avances que hemos logrado que son muchos es gracias a ustedes”, resaltó.

Recordó que en el año 2019, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el plan Basura Cero, “con una aspiración que la ciudad tiene de que lleguemos a hacer una ciudad que no lleva basura a ningún tiradero a ningún relleno sanitario, que seamos una ciudad capaz de aprovechar todo eso que durante mucho tiempo hemos llamado basura y que en realidad es algo muy útil y es algo que nos va a abrir fuentes de empleo”.

“Estamos trabajando para lograr que cada vez más gente separe mejor los residuos, porque en la medida que separe mejor los residuos ustedes van a poder aprovecharlos mejor, vamos a poder generar mejores condiciones para el reciclaje y vamos encontrarles nuevos usos a todos esos residuos que se generan en la ciudad”, agregó.

En este sentido, dijo, la separación de residuos es cada vez mejor “y por eso queremos reconocerles y por eso queremos pedirles que sigan haciendo este trabajo de esta manera, cada vez mejor y cada vez mejor, pensando en que es para sus hijos, para sus nietos, es para abrirnos futuro a todos porque tenemos que abrirnos futuro comprometidos con esta ciudad, con este país y, por supuesto, con este planeta que solo tenemos uno”.

Autoridades de la CDMX entregaron 37 reconocimientos a personal de limpia (Foto: Especial)

La directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Tania Carro Toledo, aseguró que “si no fuera por todo el trabajo y esfuerzo que ustedes ponen en el tratamiento de las casi 12 mil toneladas diarias de residuos sólidos en la ciudad, pues esta ciudad realmente colapsaría”.

Sostuvo que es fundamental reconocer el trabajo de 10 mil trabajadores y que debe tomarse como ejemplo "porque es también parte de la responsabilidad de todos los ciudadanos participar en esta gestión, en este proceso de ciudad que además nos va a traer beneficios de todo tipo, sobre todo beneficios ambientales, vamos a evitar también la cantidad de residuos que llegan a los sitos de disposición final”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, destacó el papel del personal de limpia durante la pandemia por COVID-19 ya que fue fundamental para que la ciudad tuviera la oportunidad y posibilidad de hacerle frente, articulando esfuerzos, a uno de los retos más grandes que ha enfrentado.

“Ustedes pusieron siempre su capacidad, pusieron en riesgo permanente también su propia integridad, para hacer que las cosas funcionaran, salieron todos los días, todas las noches, todas las mañanas para hacer posible que una ciudad, como la Ciudad de México, tuviera la oportunidad y posibilidad de mantenerse de pie. Hoy afortunadamente después de esa etapa compleja hemos entrado a un proceso de recuperación, recuperación económica, de reactivación económica de la ciudad”, indicó.

En su oportunidad, la directora General de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, María de la Luz Hernández Trejo, sostuvo que "el trabajo que desempeñan abre la puerta para desarrollar todos los programas de reciclaje que tenemos planteados como una estrategia para el desarrollo de la ciudad, el trabajo que desarrollan ustedes es fundamental para el bienestar de nuestra ciudad, para el bienestar de los habitantes y día a día ustedes hacen que mejore nuestra calidad de vida”.

Como parte del reconocimiento, empresas como CANIPEC, Tetra Pak y Alsea participaron con la entrega de material de utilidad y con insumos que servirán de apoyo para la vida personal de las y los trabajadores. También, se llevó a cabo una visita guiada al Zoológico de Chapultepec.

