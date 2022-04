"Que estén tranquilos": Lorenzo Córdova descarta participar como candidato y anuncia su regreso a la UNAM

Lorenzo Cordova seguró que el INE funciona muy bien y que no son necesarios cambios radicales FOTO: Guillermo O´Gam Guillermo O' Gam

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, habló sobre la reforma electoral que fue mandada el día de hoy por el presidente López Obrador. Y aunque era un plan que estaba muy anunciado, aún no se sabe qué es lo que se presentará en la propuesta.

En entrevista en Me lo dijo Adela, el titular del INE dijo que son respetuosos de la labor del Congreso de la Unión. "Desde el INE somos muy respetuosos y no es una discusión que nos compete a nosotros, sino al congreso", aseguró.

Además, ofreció su ayuda para contar con todos los datos necesarios, información o procesos del INE, para analizar la reforma y tomar la decisión correcta. Sobre esta propuesta explicó tres temas importantes, que incluso le parecen curiosos:

1.- La reforma electoral viene del gobierno

2.- La UIF y la Aduana son los que hacen la propuesta de la reforma

3.- Es la primera reforma que se pondrá a prueba en la elección presidencial y no en la intermedia

Lorenzo Córdova habló sobre su futuro tras su salida del INE

FOTO: El Heraldo de México

¿Qué hará Lorenzo Córdova cuando salga del INE?

El presidente del instituto aseguró que "El INE funciona y funciona muy bien", además que esta reforma contempla reinventar el sistema electoral y cambiarlo por completo. Recordó que después de 1988 se sacó al gobierno de las elecciones, pero ahora se plantea que el la administración en turno proponga a 20 de los 60 consejeros y a 10 de los 20 magistrados.

Reiteró que la prueba de que la labor del INE es muy valiosa, es que "todas las orientaciones políticas han ganado y eso significa que el árbitro no tiene nada que ver y que todos los votos cuentan".

Sobre el futuro, tras su salida del INE en poco más de 340 días, Lorenzo Córdova descartó participar en la política "No sólo porque no me interesa, sino porque estoy inhabilitado a hacerlo por los próximos dos años". Dijo que regresará a dar clases a la Universidad Nacional Autónoma de México y que volverá a escribir, al menos un par de libros.

Córdova regresará a dar clases a la UNAM

FOTO: Guillermo O´Gam

SEGUIR LEYENDO:

Reforma electoral: 5 puntos para entender la iniciativa que AMLO envió al Congreso

AMLO: La Reforma Electoral dejará ahorros por más de 20 mil millones de pesos

Iniciativa AMLO: Concentra Secretaría de la Función Pública adquisiciones