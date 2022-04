Gobierno espera que Parlamento Europeo rectifique por “magnificar” impunidad en asesinatos de periodistas

El gobierno mexicano espera que el Parlamento Europeo (PE) rectifique la resolución que emitió el pasado 12 de marzo sobre la situación de seguridad en este país, en la que declaró que este 2022 “el año más mortífero para los periodistas en México, con al menos seis asesinados”.

Desde la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó en la sección Cero Impunidad los avances sobre la investigación de los asesinatos de periodistas en 2022, y aprovechó para lanzar un reclamo al PE.

Acusó que no tomó en cuenta que el gobierno trabaja para esclarecer todos los crímenes, y que tan sólo por estos seis casos al momento 19 detenidos o buscados y 16 vinculados a proceso penal. Dijo que “esto también es impunidad porque no se puede señalar actos y luego no reconocer cuando hay detenciones”.

Mejía Berdeja indicó que no pueden soslayar “dentro de este tema de Cero Impunidad que se tiene que actuar siempre con la verdad y no magnificar hechos con afanes políticos y de otra naturaleza, es el caso de la resolución que en su tiempo emitió el Parlamento Europeo".

Indicó que el PE no tomó en cuenta "todas las detenciones, todas las investigaciones, todos los operativos que se realizan por parte de equipos del gobierno federal, las fiscalías locales, las áreas de inteligencia para poder esclarecer estos casos, sin ninguna consideración de esa naturaleza calificó al gobierno de México, y criticó de manera infundada porque no había elementos, como el año más mortífero -a este año- en materia de homicidios de periodistas”.

“Esto fue lo que dijo el Parlamento Europeo que no hay rectificado ni ha atenuado su posición, no obstante todas detenciones, todas las vinculaciones y todos los esclarecimientos de los casos”, señaló.

Avanzan investigaciones en los homicidios a periodistas

Mejía Berdeja explicó que en el caso del periodista José Luis Gamboa Arenas, asesinado el 10 de enero pasado en Veracruz, se detuvo el 25 de abril a Eduardo “N” como presunto responsable del homicidio, y está en proceso de vinculación; también hay otra orden de aprehensión contra otra persona.

“Comentar que el detenido era sobrino de José Luis Gamboa, hoy occiso, y mantenía rencillas por problemas familiares con la víctima. Señalar también que José Luis Gamboa denunció algunas conductas del sobrino, vinculadas a situaciones ilícitas”, explicó.

Sobre el homicidio del periodista Margarito Martínez, asesinado el 17 de enero en Tijuana, Baja California, señaló que hay 10 detenidos, todos vinculados a proceso penal. Señaló que ese caso tiene una vinculación con el asesinato de la periodista Lourdes Mendoza, también asesinada en la misma ciudad el 23 de enero.

“Y hay una vinculación entre el homicidio entre Lourdes Maldonado y el de Margarito Martínez con un mismo grupo criminal, que es un remanente del grupo de los Arellano Félix, liderado por un sujeto apodado “Cabo 16”, que también fue detenido”, dijo.

Agregó que en ambos hechos “el móvil habría sido, en el caso de Lourdes Maldonado, que había denunciado a narcomenudistas que estaban haciendo operaciones ilícitas en la parte que ella vivía. Llegaban patrullas, perseguían a estos sujetos, y en represalia por esa actuación cívica, responsable de Lourdes de denunciar estos hechos delictivos la habrían victimado. También este mismo grupo fue el que asesinó al compañero Margarito Martínez”, señaló.

Avance de los detenidos por homicidios de periodistas. Foto: Especial

Sobre el asesinato de Heber Fernando López, el 10 de febrero en Salina Cruz Oaxaca, hay dos detenidos. Al momento, el caso está en la etapa de investigación complementaria y se presume que el móvil fue por publicaciones del comunicador que agraviaron al grupo que está detrás de los autores intelectuales.

Juan Carlos Muñiz, asesinado el 4 de marzo en Fresnillos, Zacatecas, se detuvo a Emanuel de Jesús “N”, alias “El Piros”, y se continúan las diligencias ministeriales para obtener información complementaria.

En el caso de Armando Linares López, el 15 de marzo del 2022, en Zitácuaro, Michoacán, hay dos detenidos. Continúan las diligencias ministeriales en la investigación complementaria.

