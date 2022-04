Diputados federales piden informes de tragedia de Línea 12

Diputados de “Va por México”, piden a las autoridades de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia, mesas de trabajo públicas para que transparenten las acciones legales y de reparación del daño a las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro.

Previo al primer aniversario de la tragedia, el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez informó que enviaron tanto a la titular de la FGJ, Ernestina Godoy como al presidente del Tribunal superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez para que den a conocer los avances de los acuerdos reparatorios y un informe detallado sobre las investigaciones en torno al percance donde perdieron la vida 26 personas.

“Queremos una versión pública de lo que ha sucedido en este caso, que es de interés general para toda la población. Hoy en día, no tenemos certeza ni transparencia sobre las investigaciones ni los acuerdos que ha hecho en los oscurito, el gobierno de la ciudad y la Fiscalía con el consorcio constructor”, comentó.

Comentó que en la CDMX parece que se premia a las personas que hicieron mal el proyecto de la llamada Línea Dorada, dándoles nuevamente la reparación de las fallas que se han detectado.

Pidieron mesas de trabajo públicas para que transparenten las acciones legales y de reparación del daño a las víctimas (Foto: Especial)

“Es lamentable que nuevamente se le vuelva a dar a las mismas constructoras, la obligación de llevar a cabo la reparación de la línea y la construcción del tramo elevado. En esta ciudad deberíamos estar avanzando para sancionar administrativamente a estas empresas”, comentó.

Mariana Gómez del Campo expuso que no se puede guardar silencio ni dejar de levantar la voz después de lo ocurrido tras la tragedia de la Línea 12 del Metro en donde no hay detenidos y ninguna persona en la cárcel, contando a Florencia Serranía, ex –directora del Sistema de Transporte Colectivo.

“Y doña Florencia Serranía, no sabemos dónde anda. Está gozando de total impunidad y del respaldo absoluto de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. A un año de la tragedia queremos respuestas”, exigió

El diputado del PRI, Xavier González Zirión, dijo que la corrupción y lo inoperante del gobierno de Morena mata. “Quiero recordarles además que en los eventos de la Línea 12 donde se mezcla ineficiencia e ineptitud con obvia y evidente corrupción”, mientras que del PAN, Guillermo Huerta, destacó que el gobierno de Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se la “está llevando de muertito rumbo al 2024

En la conferencia de medios estuvieron presentes Elizabeth Pérez Valdez y Gabriela Sodi del PRD.

