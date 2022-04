AMLO afirma que no habrá aumento en las tarifas de luz

Ante las altas temperaturas en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no aumentará la tarifa de la luz eléctrica e invitó a la ciudadanía a cuidar este recurso.

“Tenemos el compromiso, esto aplica para todo el país, de no aumentar el precio de la luz. Para decirlo con claridad: no va aumentar en términos reales el precio de la luz; no ha aumentado ni va aumentar”, dijo.